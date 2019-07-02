台中一名男移工酒後騎電動自行車 酒測沒過被移送法辦

2019-07-02 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



酒駕新制重罰也加重刑責，昨天開始實施，台中警方昨晚查獲一名男移工酒後騎電動自行車，酒測值超標，被依公共危險罪嫌移送法辦，據了解，許多移工仍不知酒駕法令加重，被攔查時，員警因語言不通，不知如何告知，等帶回派出所，再請通譯轉告。

台中警方昨晚查獲一名男移工騎電動自行車，員警在酒測取締點攔下他，測出酒精濃度超標，因電動自行車屬動力交通工具，警方仍依公共危險罪嫌移送法辦。