前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人

2019-07-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



悍女不可惹！謝姓女子與陳姓男友分手後仍有債務牽扯不清，兩人相約在市區一間超商討論還款事宜，陳卻龜縮，只找了友人到場繳還1千元，引發謝女不滿，找來2名友人開車堵住陳男去路，一陣暴打將他拉出車外，直接擄走；新竹地院審理終結，即使陳男還想替前女友辯解，謝女與2名友人仍分別被依強制罪遭判有期徒刑2至4個月。

經查，陳男因向謝女借款遲久未還，2017年5月兩人相約在市區一間超商討論還款事宜，不過陳男卻龜縮，只請友人到場繳還1千元，盛怒的謝女立刻找來張姓、周姓2名友人逼問陳男行蹤，隨後駕車前往埋伏。

當晚，謝女一行人見陳男開車現身，立刻駕車阻擋去路，並對坐在駕駛座內的陳男一陣暴打，隨後將他拉出車外，強虜至附近洗車場討論還款事宜，過程遭一旁民眾目擊，向警方報案。

不過，謝女與2名友人全否認有強制犯行，辯稱只是跟陳男協調債務問題，連陳男也替前女友緩頰，稱他未遭脅迫，雙方談債務都是事先講好的。不過法官調閱監視器，畫面清楚顯示陳男遭攔車，中間一度遭揮打、拉扯，認為陳男的說詞不足採信。