前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人
悍女不可惹！謝姓女子與陳姓男友分手後仍有債務牽扯不清，兩人相約在市區一間超商討論還款事宜，陳卻龜縮，只找了友人到場繳還1千元，引發謝女不滿，找來2名友人開車堵住陳男去路，一陣暴打將他拉出車外，直接擄走；新竹地院審理終結，即使陳男還想替前女友辯解，謝女與2名友人仍分別被依強制罪遭判有期徒刑2至4個月。
經查，陳男因向謝女借款遲久未還，2017年5月兩人相約在市區一間超商討論還款事宜，不過陳男卻龜縮，只請友人到場繳還1千元，盛怒的謝女立刻找來張姓、周姓2名友人逼問陳男行蹤，隨後駕車前往埋伏。
當晚，謝女一行人見陳男開車現身，立刻駕車阻擋去路，並對坐在駕駛座內的陳男一陣暴打，隨後將他拉出車外，強虜至附近洗車場討論還款事宜，過程遭一旁民眾目擊，向警方報案。
不過，謝女與2名友人全否認有強制犯行，辯稱只是跟陳男協調債務問題，連陳男也替前女友緩頰，稱他未遭脅迫，雙方談債務都是事先講好的。不過法官調閱監視器，畫面清楚顯示陳男遭攔車，中間一度遭揮打、拉扯，認為陳男的說詞不足採信。
法官認，謝女與陳男有債務紛爭，竟夥同友人前往討債，還以強暴手段妨害陳男自由及權利行使，不知尊重他人自主決定權，且一夥人犯罪後均否認犯行、並無悔意、態度不佳，審酌依共同犯強制罪，判謝女有期徒刑3月、張男期徒刑4月、周男期徒刑2月，均可易科罰金。
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