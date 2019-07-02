辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市警局苓雅分局偵查隊前小隊長陳建宏，遭控4年前偵辦恐嚇取財案，竟涉與嫌犯「暗槓」贓款約100萬，並以協助找律師為由拿走47萬多元。一審依犯貪汙罪判陳6年徒刑，二審改判7年半。全案經最高法院發回，今天高雄高分院更一審，再改依侵占職務上持有財物罪、利用職務詐財罪，共判8年半徒刑，褫奪公權5年。可上訴。

判決指出，2015年9月間，容姓男子離職後涉以黑道名義，2度向原菸酒公司雇主曾姓負責人勒索，恐嚇取財得手1226萬，之後容再謊稱需3000萬，曾便向苓雅分局報案，以付錢為由騙出容嫌，同年11月26日時任偵查隊小隊長的陳建宏率隊成功逮人。

由於起初搜索僅查扣100多萬，陳建宏為續追其餘贓款，隔天向容姓男子稱「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費」，經同意後陳建宏帶同事押解容返回住處，搜出捆好共1000萬鈔票，但陳趁機偷取出其中99萬8000元，要在場的容妻收好。

容姓男子遭移送後聲押獲准，陳建宏竟獨自前往他家，謊稱受託要協助委任律師，讓容妻交付47萬7千元現鈔，事後因容的家屬想和被害人和解，請容的律師向陳建宏取回款項，陳才歸還45萬元，但因遭檢舉使犯行曝光。

陳建宏審理時辯稱，沒扣押的100萬是容姓男子表示母親所留，無法辨識是否為贓款才沒扣，至於拿到的47萬，是容妻盼趕緊找律師，主動給他的。

不過一審根據容的證詞，以及陳並未協助找律師，不採信他說詞，依犯對主管事務圖利罪、詐欺取財罪，判6年徒刑；二審改依犯利用職務機會詐取財物罪判7年半。