辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘
高市警局苓雅分局偵查隊前小隊長陳建宏，遭控4年前偵辦恐嚇取財案，竟涉與嫌犯「暗槓」贓款約100萬，並以協助找律師為由拿走47萬多元。一審依犯貪汙罪判陳6年徒刑，二審改判7年半。全案經最高法院發回，今天高雄高分院更一審，再改依侵占職務上持有財物罪、利用職務詐財罪，共判8年半徒刑，褫奪公權5年。可上訴。
判決指出，2015年9月間，容姓男子離職後涉以黑道名義，2度向原菸酒公司雇主曾姓負責人勒索，恐嚇取財得手1226萬，之後容再謊稱需3000萬，曾便向苓雅分局報案，以付錢為由騙出容嫌，同年11月26日時任偵查隊小隊長的陳建宏率隊成功逮人。
由於起初搜索僅查扣100多萬，陳建宏為續追其餘贓款，隔天向容姓男子稱「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費」，經同意後陳建宏帶同事押解容返回住處，搜出捆好共1000萬鈔票，但陳趁機偷取出其中99萬8000元，要在場的容妻收好。
容姓男子遭移送後聲押獲准，陳建宏竟獨自前往他家，謊稱受託要協助委任律師，讓容妻交付47萬7千元現鈔，事後因容的家屬想和被害人和解，請容的律師向陳建宏取回款項，陳才歸還45萬元，但因遭檢舉使犯行曝光。
陳建宏審理時辯稱，沒扣押的100萬是容姓男子表示母親所留，無法辨識是否為贓款才沒扣，至於拿到的47萬，是容妻盼趕緊找律師，主動給他的。
不過一審根據容的證詞，以及陳並未協助找律師，不採信他說詞，依犯對主管事務圖利罪、詐欺取財罪，判6年徒刑；二審改依犯利用職務機會詐取財物罪判7年半。
全案經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院認為陳建宏行為犯公務員與非公務員侵占職務上持有財物罪，判5年2月，利用職務機會詐取財物罪判7年半，合計執行8年半，褫奪公權5年。陳建宏案發後停職至今，先前已獲交保。
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