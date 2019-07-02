老婆臉書按讚「嫁錯人」 他生氣帶腦麻兒燒炭自殺

2019-07-02 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



彰化縣蔡姓男子前年不滿妻子在臉書談論「嫁錯人」的文章按讚，懷疑妻子是在影射自身的婚姻，和妻子大吵一架後，帶重度腦性麻痺的兒子在房間燒炭自殺，所幸最後撿回一命。他被依殺人未遂罪嫌起訴，一、二審判刑2年8月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

蔡平時和妻子感情不睦，2017年4月28日又因為妻子在臉書文章按讚，認為妻子暗指兩人婚姻狀況差、嫁錯人等，他先打電話質問妻子，兩人大吵一架，妻子氣得當天沒有回家，也沒有去教養院接重度腦麻的兒子回家，反而由蔡去接兒子返家。

蔡帶兒子返家後，將兒子抱進房間放在床上，關上房門，企圖燒炭自殺並殺害兒子。直到隔天下午1時許，蔡的女兒回家替母親拿衣服，聞到燒炭味又聽到蔡痛苦的呻吟聲，趕緊報警將兩人送醫急救。

蔡送醫後體內一氧化碳濃度37.6%、兒子更高達45.3%，若未及時就醫就會窒息死亡。兒子住院近一個月後出院，蔡則否認犯行，供稱「我沒有想要自殺，我估算就算妻子心情不好，晚上9點多也會回家，我燒炭只是想嚇嚇妻子兒子」。

法院審理後認為，蔡前後供詞不一， 一下說買木炭是要烤肉，一下說不知道為何燒炭，最後供稱燒炭是為了嚇妻子，故不採信他的說詞。

判決指出，考量蔡一時情緒低落，且當天有喝酒，另外他平時盡心照顧兒子多年，對兒子疼愛有加，因一時失慮而犯罪，當下糾結的心情可想而知，予以減刑，依殺人未遂罪判2年8月徒刑定讞。

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