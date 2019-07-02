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七七行館案小官改判無罪哭了：不能諒解檢察官

2019-07-02 10:35聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池為開發陽明山「七七行館」，向財政部國有財產局承租、購得土地，國產局前局長洪寶川明知劉資格不符，卻指示股長張智傑、課員廖益群違法護航過關。士林地院依圖利罪判洪6年徒刑、褫奪公權5年，張智傑、廖益群則各處5年4月徒刑、褫奪公權4年。高等法院今改判洪5年2月徒刑，褫奪公權3年，張與廖獲判無罪，張喜極而泣。

高院表示，一審未計算洪的圖利金額，因此撤銷原判決，重新計算；而張、廖被控登載不實文書罪部分，因證據不足，改判無罪。本案宣判後，除了檢察官可上訴，洪寶川也可上訴。

士林地院審理時，洪寶川辯稱是「便民服務」而非包庇；張、廖則表示因「長官指示」，才加速通過劉政池申購案，但三人說詞均未被採信。

一審判決指出，劉政池先購買泉源段三小段兩棟建物，1998年向國有財產局承租土地，進行分割，以利日後別墅開發計畫；洪寶川當時是國產局台灣北區辦事處長，受理後指派勘測課人員前往現場勘查。勘查結果認定，劉承租範圍已逾單一承租人最高20公畝的法規限制，應駁回承租；洪閱覽簽呈公文後，考量劉的背景，直接指示管理課辦理核租。

去年11月6日，高院民事庭判北投泉源段3小段506-3地號、權利範圍全部土地回復登記為中華民國所有，案件上訴最高法院中。

而同樣捲入「七七行館」案的前陽明山國家公園管理處長蔡佰祿一審被依圖利罪判刑6年，陽管處建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華，均被判刑2年7月，但上月10日高院全改判無罪。

張智傑和廖益群夫妻今天到場聽判，一聽到無罪判決時，張和廖妻都發出啜泣聲。張說，案子起訴距離案發時已超過8年，被檢察官問話時根本記憶不清楚，檢察官以「片段的資料」起訴他們，他們這年不斷蒐集資料，證明本案不是特例。

張說，劉政鴻當時因苗栗大埔事件沸沸揚揚，「七七行館」案才受關注，但2005年時「劉政池」對他們來說就只是個普通人，不知道他有什麼背景，不能諒解檢察官為何認定他們有圖利劉政池的動機。

前國產局(改制前)股長張智傑二審獲判無罪，喜極而泣，他表示不能諒解檢察官為何認定...
前國產局(改制前)股長張智傑二審獲判無罪，喜極而泣，他表示不能諒解檢察官為何認定他們有圖利劉政池的動機。記者王宏舜／攝影
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前國產局長洪寶川。圖／聯合報系資料照片
前國產局長洪寶川。圖／聯合報系資料照片
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檢察官劉政鴻陽明山

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