桃園火爆女踹傷男警鳥 人夫還罵「臭嘴警官」

2019-07-02 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



警察工作繁雜，時常得面對不理性的刁民，其中桃園李姓女子今年4月21日不滿龜山警分局莫姓警員盤查她身分，竟出腳用右膝蓋故意踹莫褲檔，害他生殖器挫傷，另外中壢警分局蔡姓警員，今年4月28日處理夫妻吵架案件，竟被張姓人夫辱罵「臭嘴警官」，李、張雙雙被依妨害公務罪嫌起訴。

檢警調查，李女（33歲）當天晚上11點多因停車和民眾發生爭執，轄區派出所莫姓警員獲報到場處理，李明知莫身穿警察制服，正依法執行公務，只因不滿被他盤查身分，就用右膝蓋踢踹莫的襠部，害他生殖器受到挫傷，李女也被依妨害公務現行犯逮捕。

檢方訊時，李坦承有踢踹，也知道對方是穿制服的警察，但辯爭自己只是要做防衛動作，沒有踢到對方等語，但李指證歷歷，也提出職務報告，以及醫院驗傷證明等。

秘錄器畫面也拍下，當時莫表明自己在執行公務，要求李配合，但她口出惡言不願配合，並以右膝踢擊莫的襠部，之後仍繼續叫囂；檢方認為，李同時涉犯妨害公務、傷害2罪嫌，從重依妨害公務起訴李。