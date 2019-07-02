空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



陳姓男子發現擔任空姐的妻子搞外遇，多次以加班為由鮮少回家，一回家又以隔天要飛為藉口，隨即離家，「大仁哥」還傳訊自稱「我是小狼狗」，讓他忍無可忍提告，要求妻子的外遇對象賠償100萬元，台北地方法院日前判賠10萬元，仍可上訴。

陳男提告主張，他和妻子結婚多年有2名子女，而擔任空姐的妻子去年起一反常態，常用要加班為理由鮮少在家，留他一人陪伴子女，即使妻子有回家也多半說隔天又要飛，隨即離家。他之後發現妻子的平板電腦，和暱稱為「我的大仁哥」聊天，之間也有親密對話，才確定妻子外遇，且妻子謊稱加班時，都是到「大仁哥」家中同居，妻子也坦承外遇，至今沒有回家。

陳男指出，妻子和對方發生多次性行為，雙方以「大仁哥」、「寶貝」互相稱呼，對方還自稱是「小狼狗」，認為自身配偶權受到侵害，向「大仁哥」求償100萬元。

對方抗辯，對話紀錄是陳斷章取義，且兩人對話多半是陳妻請求開導婚姻的詞語，兩人沒有進一步調情或曖昧，且對話紀錄也無法證明兩人有親吻摟抱或性行為等男女不當交往行為，加上陳破解妻子的平板帳號密碼取得對話紀錄，認為沒有證據能力。