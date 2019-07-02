公懲會今審管中閔兼職案 開放民眾旁聽看證據

2019-07-02 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台大校長管中閔1月8日上任，監察院1月15日通過委員王幼玲、蔡崇義提案，彈劾台大校長管中閔過去擔任公職期間，替壹週刊撰寫社論的行為，移送公務員懲戒委員會處理。公懲會認為本件屬「社會矚目重大案件」，今行準備程序，除管須到庭外，公懲會也傳壹週刊人員作證，並公開審理，杜絕疑慮。

監察院認為管中閔2012年2月6日至2015年2月3日任職政務人員期間，以匿名方式常態性為壹週刊寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定而彈劾。公務員懲戒委員會認為，社會如此關注，基於公開、透明審判原則，決定「主動」公開審判，讓證據在法庭上攤開，避免外界有「秘密審判」疑慮。

監委在彈劾時表示，管中閔替壹週刊撰過多少篇稿？哪些社論是由他執筆？因壹傳媒承辦人員已離職，管中閔也不接受約詢，疑點不清楚。公懲會準用行政訴訟法，對案情有重要關係的證人有作證義務。

2016年5月2日後，公懲會改採法院體制，懲戒案件也改以裁判方式為之，並分二合議庭審判。原台北縣新莊市市長、新北市新莊區前區長許炳崑任職期間，經（兼）營商業，違反公務員服務法規定，2016年10月遭監院彈劾。許在準備程序時聲請公開，公懲會同意，但言詞辯論時，許未再聲請公開，因此審理不公開，而管案則是公懲會「主動」公開的首例。