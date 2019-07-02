公懲會今審管中閔兼職案 開放民眾旁聽看證據
台大校長管中閔1月8日上任，監察院1月15日通過委員王幼玲、蔡崇義提案，彈劾台大校長管中閔過去擔任公職期間，替壹週刊撰寫社論的行為，移送公務員懲戒委員會處理。公懲會認為本件屬「社會矚目重大案件」，今行準備程序，除管須到庭外，公懲會也傳壹週刊人員作證，並公開審理，杜絕疑慮。
監察院認為管中閔2012年2月6日至2015年2月3日任職政務人員期間，以匿名方式常態性為壹週刊寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定而彈劾。公務員懲戒委員會認為，社會如此關注，基於公開、透明審判原則，決定「主動」公開審判，讓證據在法庭上攤開，避免外界有「秘密審判」疑慮。
監委在彈劾時表示，管中閔替壹週刊撰過多少篇稿？哪些社論是由他執筆？因壹傳媒承辦人員已離職，管中閔也不接受約詢，疑點不清楚。公懲會準用行政訴訟法，對案情有重要關係的證人有作證義務。
2016年5月2日後，公懲會改採法院體制，懲戒案件也改以裁判方式為之，並分二合議庭審判。原台北縣新莊市市長、新北市新莊區前區長許炳崑任職期間，經（兼）營商業，違反公務員服務法規定，2016年10月遭監院彈劾。許在準備程序時聲請公開，公懲會同意，但言詞辯論時，許未再聲請公開，因此審理不公開，而管案則是公懲會「主動」公開的首例。
公務員懲戒法第44條規定「公務員懲戒委員會合議庭審理案件，均不公開。但公務員懲戒委員會合議庭認有公開之必要或被付懲戒人聲請公開並經許可者，不在此限。」但書的立法目的是為供合議庭視個案審理需要所設。公懲會採一級一審制，如果公懲會認為管有違失，可能的懲戒有申誡、罰款、減俸、撤職、免除職務5種。
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