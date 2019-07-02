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獨／嚴刑峻法無效？新法上路首日酒駕人數不減反增

2019-07-02 10:05聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

加重行政罰與刑責的道交條例昨天上路首日，不少民眾期待嚴刑峻法下，酒駕案件能夠顯著減少，不過根據台中市警局昨天首日查獲績效，涉嫌酒駕案件遭公危移送或遭開單告發，總計有45件，與去年平均每日查獲酒駕案件數36件還略有提升，新法上路首日，酒駕案件數並沒有因為加重罰則而有減少跡象。

台中市交大表示，首日查獲數字未明顯降低，可能受到用路人尚不清楚罰則，各分局安排勤務加強取締、新法宣導不足等眾多因素影響，需待長期觀察，才能看出新法修正後對遏阻酒駕的效果。

據調查，台中市警局所轄去年一共查獲1.3萬餘件的酒駕案件，平均每日查獲酒駕案件數為36件，對比昨天新法上路首日的酒駕查獲績效為45件，酒駕案件「不減反增」。

根據台中市警局統計，1日總計查獲酒精濃度超標13件、公共危險21件、不依規定接受稽查逃逸2件、拒測3件、同車乘客連坐4件、慢車拒測與超標2件，總計45件。

台中市警局交通大隊表示，新法上路後，市警局規劃一連三天的交通大執法，全市14個分局都會安排路檢、巡邏、交通稽查勤務，以取締酒駕，新法修正後對行政罰、刑責都有加重，汽車駕駛人拒絕酒測的罰款更從9萬提高到18萬，呼籲用路人勿酒後開車上路，以免觸法。

酒駕新法上路，台中市警局從1日起連續三天規劃大執法，首日取締酒駕案件45件，與去...
酒駕新法上路，台中市警局從1日起連續三天規劃大執法，首日取締酒駕案件45件，與去年每日平均查獲酒駕36件，無明顯減少。圖／本報資料相片
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酒駕台中市超標

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