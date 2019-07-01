酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



酒駕處罰新制7月1日上路，警政署1日凌晨零時起一連3天大執法；其中同車連坐處罰新規定，至1日下午全國共開罰9件11人；至於酒駕拒測雖大幅提高罰鍰至18萬元，仍有10人拒測受罰。

初步調查，大執法首日至下午為止，全國警方取締酒駕116件，有87件依公共危險罪嫌移送法辦；警政署表示，取締酒駕是常態性性工作，大執法目的不是績效，而是宣導新制，提醒民眾不要酒駕。

警政署說，酒駕處罰新制宣導多時，大執法首日又適逢星期一，不是酒駕高峰時段，是酒駕案件降低原因；另外1日也是大學指考首日，對部分陪考家長有影響。警政署會在大執法結束後，進行檢討。

新修正道路交通管理處罰條例，駕駛人酒測值超過0.25毫克，同車18歲以上、70歲以下乘客，連坐開罰600到3000元，心智障礙或汽車運輸業之乘客除外；由於是全新酒駕處罰規定，警方列大執法宣導重點，全國首日執法至下午共開罰9件11人，首件舉發案件凌晨0點43分在新竹市中華路，有2名同車乘客受罰。

以往常發生酒駕民眾寧開罰9萬元，也不接受酒測，成躲避酒測巧門；新法大幅提高拒測罰鍰，首度拒測罰18萬元，5年內再犯罰36萬，且累犯加罰無上限。首日執行至下午，各地有10名駕駛人拒測，各吃下18萬元罰單。