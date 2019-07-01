親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25聯合報 記者陳金松╱即時報導

酒駕處罰新制7月1日上路，警政署1日凌晨零時起一連3天大執法；其中同車連坐處罰新規定，至1日下午全國共開罰9件11人；至於酒駕拒測雖大幅提高罰鍰至18萬元，仍有10人拒測受罰。

初步調查，大執法首日至下午為止，全國警方取締酒駕116件，有87件依公共危險罪嫌移送法辦；警政署表示，取締酒駕是常態性性工作，大執法目的不是績效，而是宣導新制，提醒民眾不要酒駕。

警政署說，酒駕處罰新制宣導多時，大執法首日又適逢星期一，不是酒駕高峰時段，是酒駕案件降低原因；另外1日也是大學指考首日，對部分陪考家長有影響。警政署會在大執法結束後，進行檢討。

新修正道路交通管理處罰條例，駕駛人酒測值超過0.25毫克，同車18歲以上、70歲以下乘客，連坐開罰600到3000元，心智障礙或汽車運輸業之乘客除外；由於是全新酒駕處罰規定，警方列大執法宣導重點，全國首日執法至下午共開罰9件11人，首件舉發案件凌晨0點43分在新竹市中華路，有2名同車乘客受罰。

以往常發生酒駕民眾寧開罰9萬元，也不接受酒測，成躲避酒測巧門；新法大幅提高拒測罰鍰，首度拒測罰18萬元，5年內再犯罰36萬，且累犯加罰無上限。首日執行至下午，各地有10名駕駛人拒測，各吃下18萬元罰單。

警政署說，社會「反酒駕」觀念不斷升高，取締酒駕也早是各警察機關重要工作，酒駕案件逐年減少。新法罰則加重，預計會再產生遏阻效果。

酒駕新制上路，全國警方大執法首日，半天開罰同車連坐處分9件11人，拒測開罰10人...
酒駕新制上路，全國警方大執法首日，半天開罰同車連坐處分9件11人，拒測開罰10人。圖／警政署提供
分享
酒駕新制上路，全國警方大執法首日，半天取締酒駕116件，其中87件依公共危險罪移...
酒駕新制上路，全國警方大執法首日，半天取締酒駕116件，其中87件依公共危險罪移送。圖／警政署提供
分享

酒駕警察

相關新聞

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

自行到案結束 半年查處近2萬6千名非法外來人口

2019-07-01 20:50

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

酒駕新制上路新北就抓10件 警方宣示將繼續努力

2019-07-01 18:50

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

酒駕罰責新上路 南市1件酒駕同車友人被罰1800元

2019-07-01 17:58

乘客明知駕駛酒駕而不制止 連坐開鍘宜蘭首例罰600元

2019-07-01 17:57

全國酒駕大執法上路 北市目前取締33件酒駕連坐案2件

2019-07-01 17:52

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

酒駕新制上路首日 高雄20人被警查獲

2019-07-01 17:00

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

小心！轉賣網購仿冒品 最重可判1年

2019-07-01 14:20

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

法官法修正 許宗力：樂觀期待揪出不適任法官

2019-07-01 13:11

買票的錢來自市議員的老公？支持者被判3年6月

2019-07-01 12:47

醫療蟑螂行騙醫院 檢認有犯罪惡習請求宣告強制工作

2019-07-01 12:47

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

離婚出獄後未曾探視女兒 年邁父親要求扶養費法官不准

2019-07-01 09:31

拿玩具槍搶移工 得手800元 判刑3年7月

2019-07-01 01:12

消防員醉咬辱警 拘役55日

2019-07-01 01:05

在電視台潑汽油 精神分裂男遭判刑須監護2年

2019-06-30 18:56
看更多

熱門文章

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

新制上路苗栗第一件酒駕案 1人酒測超標移送法辦

2019-07-01 10:15

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

男子性侵未成年義女5次服刑17年 義女再告一案判無罪

2019-07-01 11:12

鐵皮屋失火／眼見小姊妹葬火窟 身障父慟救不回

2019-07-01 00:30

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

隨機攻擊？男子台中街頭夜跑 無故被黑衣人痛毆30拳

2019-07-01 09:35

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

性侵高職女 55歲竹聯幫堂主跑路2月 終於落網

2019-07-01 00:52

離婚出獄後未曾探視女兒 年邁父親要求扶養費法官不准

2019-07-01 09:31

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

謊報嬰兒被抱走 妒婦整慘一堆人

2019-07-01 00:45

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

汐止聚眾討債還找錯地點 24名青少年立刻遭警逮

2019-07-01 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top