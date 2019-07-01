果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣和美警察分局大霞派出所劉姓巡佐涉嫌插乾股，長期包庇轄區2家色情理容業者並收受賄賂，據了解，他已當庭認罪，6月27日仍遭羈押禁見，外界猜測內情恐不單純，果然和美分局一組辦理查緝查緝色情賭博業務的金姓警員也涉案，今晚金員也羈押禁見。

金姓男子是138期已役（先當兵再報考警察）的警員，服務已28年，6月27日劉姓巡佐涉案被收押，縣警局立刻將他免職，金男暫調和美分局四組辦理防情（萬安演習等）業務。今晚9時10分確定遭法官裁定羈押禁見後，縣警察局立即召開考績會，決議依警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，予以免職。

據透露，金姓警員每次規畫臨檢特種營業場所計畫時，涉嫌私下告知劉姓巡佐，由劉姓巡佐通風報訊給2家理容院業者事預作準備，能從容應付和美警方上門臨檢而脫身。

劉姓巡佐涉嫌包庇色情理容業者並收受賄賂案，6月26日爆發，據了解，2家業者都供出內情，劉姓巡佐當庭認罪，承認插乾股負責通風報訊，每個月收到2萬元至6萬元不等的「利潤分紅」，再分給金姓警員。

今天上午，檢察官莊佳瑋再度指揮彰化縣調查站、檢察事務官兵分多路，同步搜索金姓警員的住處及辦公處所，並會同彰化縣警察局督察室調取相關資料，也拘提金姓警員。