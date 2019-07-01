自行到案結束 半年查處近2萬6千名非法外來人口

2019-07-01 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



去年底觀宏專案爆發越南觀光客大批脫逃事件，移民署及警方大規模尋人，將大部分脫逃觀光客尋回，同時移民署從今年1月1日起，啟動「擴大自行到案專案」，以、減輕裁罰與再度來台等條件，希望失聯移工、逃逸外籍人士能主動到案。

專案行動在昨天正式結束，根據移民署統計， 擴大自行到案專案半年期間總計查處非法外來人口2萬5967人、非法雇主1023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去年同期增加68%；查處非法雇主及非法仲介人數較去年同期分別增加59%及46%，顯示移民署打擊不法，落實源頭管理決心。

移民署說，擴大自行到案專案期間，移民署協助1萬7092位自行到案的移工及外僑順利返鄉，結束在台無合法身分的困境，另為落實外來人口在台管理，移民署持續推動入出國及移民法修法工作，修正「提高逾期停(居)留外來人口逾期罰鍰額度」，並增訂「容留、媒介外來人口在台從事與許可停(居)留原因不符之不法活動」以及「容留、運送、藏匿或隱避逾期者」等相關罰則，對於逾期滯台外來人口及容留、媒介外來人口在台從事不法活動之人士採取強力制裁。

移民署表示，為加強查處失聯移工，自2012年下半年開始就推動專案查處工作，查處對象除失聯移工外，非法雇主、仲介也是重點目標，到目前為止，已查緝非法雇主1萬3140人、非法仲介2408人。

移民署強調，擴大自行到案專案在昨天告一段落，專案結束後，外來人口管理工作仍不停歇，移民署持續推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來台從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。