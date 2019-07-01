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離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市社會局一名陳姓社工，去年12月利用關壞安置癌末婦人的機會，盜領婦人百萬存款買遊戲點數，銀行主管察覺異狀，他還扯謊想掩蓋真相，甚至一人分飾二角試圖圓謊，但最後還是露出破綻，今天被新北地檢署依侵占、詐欺取財等罪起訴。

起訴指出，陳男是社會局的約聘人員，負責板橋地區獨居老人、身心障礙和兒少個案的關懷工作，其因為協助無親友照料的癌末婦人住進護理之家，取得了對方的銀行存摺、印章和密碼，事後見對方身心狀況不佳，認為有機可乘，於是動了貪念，去年12月開始盜領對方存款，直到今年3月銀行發現異常提領報案為止，總共盜領16次、金額112萬2千元。

案發後，銀行主管曾向社會局反映異常，陳男為免犯行曝光，出面佯稱主管不在，指存款是婦人的姪子領走。事後，他又假扮婦人姪子打給銀行主管，稱提領的錢都在板橋火車站交給婦人，但因為婦人住進護理之家後只外出過一次，此後更因為狀況不好一直臥病在床，謊言最後不攻自破。

檢方認為，陳男看到婦人有身心障礙、生活無法自理和無親人在旁照料，沒有思考如何幫助，反利用機會謀取對方財物，所為玷汙了公務人員的廉潔，更破壞人民對社工人員的信賴，惡性非輕，不過他終能坦承犯行，也償還了全數不法所得，因此起訴後也建請法院量處適當刑期。

另外，陳男因為是新北市政府社工，所以也被指控違反貪汙治罪條例，但檢方調查社工依規定不得替個案保管任何物品，其行為與侵占職務上非公用私有財務罪有別，此部分最後不起訴處分。

新北市社會局一名陳姓社工，去年12月利用關壞安置癌末婦人的機會，盜領婦人百萬存款...
新北市社會局一名陳姓社工，去年12月利用關壞安置癌末婦人的機會，盜領婦人百萬存款買遊戲點數，今天被新北地檢署起訴。示意圖／Ingimage
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社工盜領

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