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盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09中央社 新北1日電

新北市政府社會局陳姓男社工，利用承辦張姓獨居癌末老婦個案，盜領張婦存款新台幣112萬2000元，直至張婦3月3日往生前一天還在盜領，新北地檢署今天依侵占罪嫌將陳男起訴。

新北地檢署調查，陳男在新北市政府社會局社會工作科擔任社會工作員，負責板橋地區獨居老人、身心障礙、兒少個案的經濟與生活照顧。

去年12月間，陳男承辦患有中度身心障礙、高血壓、糖尿病、腎臟病及結腸癌末期的張姓老婦個案，當月7日陳男陪同張婦到板橋農會溪崑分部申請新發晶片金融卡後，帶張婦至護理之家辦理自費安置。

檢方調查，陳男在個案報告上記載張婦「精神狀況不穩」、「時常有幻覺及被害妄想」，以日後代繳護理之家費用為由，要求張婦告知他提款卡密碼並讓他保管提款卡。

陳男在繳付護理之家2個月的照護費用和張婦零用金後，隨即侵占張婦提款卡，從去年12月7日開始盜領張婦存款，直至今年3月2日、張婦過世前1天還在盜領，共分16天盜領張婦存款112萬2000元，被陳男用來支付遊戲點數和私人支出。

板橋農會溪崑辦事處楊姓主任因為發現張婦帳戶被異常提領，調閱監視器後，發現皆是一名穿著外套、安全帽和口罩的男子前來提款，由於只聯繫得到社工，楊姓主任一度到社會局詢問，前來接待的陳男還謊稱張婦有一名姪子，偶爾會與張婦聯繫。

在楊姓主任離開後，陳男假扮張婦姪子致電給楊姓主任，聲稱他是依照張婦指示領錢，並在板橋火車站與張婦會面，交付張婦現金。

檢方調閱護理之家出入紀錄，發現張婦入住後僅在社工陪同下外出過1次，隨後就因身體狀況不佳臥床不起。

檢方偵訊陳男時，他一度狡辯，最後才坦承犯案，並歸還全數侵占所得，與張婦家屬進行調解，檢方認為，陳男身為社工人員，以扶助、照顧弱勢為職務，竟利用張婦無助的機會謀取她的財物，破壞人民對社工人員的信賴，今天依照侵占罪嫌將陳男起訴，涉犯貪污罪嫌的部分則以不起訴處分。

新北市政府社會局表示，陳男在新北市社會局任職社工約2年，發現他侵占張婦存款一事後，主管也十分震怒，今年5月已將他解聘，未來也會加強落實社工人員職務回報，避免發生類似案件。

社工盜領

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