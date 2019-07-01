男子連生2女有隱情 姊妹掩護也觸法

2019-07-01 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



趙姓男子與逃逸外勞交往，女友2次懷孕都冒用趙的妹妹名義就醫，兩女出生辦理登記，也都稱趙妹是生母，讓外甥女變成女兒。趙的女友3年前接受移民署調查全案曝光，基隆地院依詐欺、偽造文書罪判處趙和女友、妹妹拘役；趙的姊姊出代辦出生登記，也被依偽造文書判拘役，4人均獲判緩刑。

判決指出，趙的女友原本合法來台工作，後來失聯，2002年11月8 日被通報為逃逸外勞，喪失全民健保資格。趙和女友在2017年間認識，進而交往，女友分在2010年、2012年產下女兒。

趙在女友首次懷孕時，指心女友身分曝光及孩子未來不能報戶口等因素，見妹妹的健保卡未附照片，便請妹妹幫忙，讓女友假冒妹妹身分就醫生產，女友第2次懷孕時也如法泡製。

趙的女友兩度冒名就醫生產，健保局各核發3萬多元保險給付給婦產科診所，趙家另向新北市府申領生育獎勵金及兒童及少年生活扶助。

趙的長女出生後，家人商議由趙的妹妹充當生母，並由趙的姊姊持出生證明向新北市金山戶政事務所辦理登記。趙的女友生下次女時，則由趙的妹妹到戶政所辦理登記。

全案曝光後，檢方依詐欺、偽造文書起訴趙及女友、趙的妹妹，基隆地院今年5月分判3人拘役應執行100、50、70天，緩刑2年。