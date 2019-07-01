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男子連生2女有隱情 姊妹掩護也觸法

2019-07-01 17:56聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

趙姓男子與逃逸外勞交往，女友2次懷孕都冒用趙的妹妹名義就醫，兩女出生辦理登記，也都稱趙妹是生母，讓外甥女變成女兒。趙的女友3年前接受移民署調查全案曝光，基隆地院依詐欺、偽造文書罪判處趙和女友、妹妹拘役；趙的姊姊出代辦出生登記，也被依偽造文書判拘役，4人均獲判緩刑。

判決指出，趙的女友原本合法來台工作，後來失聯，2002年11月8 日被通報為逃逸外勞，喪失全民健保資格。趙和女友在2017年間認識，進而交往，女友分在2010年、2012年產下女兒。

趙在女友首次懷孕時，指心女友身分曝光及孩子未來不能報戶口等因素，見妹妹的健保卡未附照片，便請妹妹幫忙，讓女友假冒妹妹身分就醫生產，女友第2次懷孕時也如法泡製。

趙的女友兩度冒名就醫生產，健保局各核發3萬多元保險給付給婦產科診所，趙家另向新北市府申領生育獎勵金及兒童及少年生活扶助。

趙的長女出生後，家人商議由趙的妹妹充當生母，並由趙的姊姊持出生證明向新北市金山戶政事務所辦理登記。趙的女友生下次女時，則由趙的妹妹到戶政所辦理登記。

全案曝光後，檢方依詐欺、偽造文書起訴趙及女友、趙的妹妹，基隆地院今年5月分判3人拘役應執行100、50、70天，緩刑2年。

檢方另案起訴趙的姊姊涉嫌偽造文書，法官認為趙女用錯誤方法解決胞弟女兒登記問題，惡性非重，且坦承犯行，日前宣判處拘役10天，得易科罰金，緩刑2年。

趙姓男子與逃逸外勞交往生下2女，趙的姊妹協助辦理登記，申報生母是趙的妹妹，基隆地...
趙姓男子與逃逸外勞交往生下2女，趙的姊妹協助辦理登記，申報生母是趙的妹妹，基隆地院依詐欺、偽造文書罪判處4人拘役，並給予緩刑。記者邱瑞杰／攝影
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偽造文書健保卡

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