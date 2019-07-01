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全國酒駕大執法上路 北市目前取締33件酒駕連坐案2件

2019-07-01 17:52聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

酒駕新制從今天凌晨開始實施，警政署及全國各地警察局，展開為期三天的酒駕大執法，其中台北市截至目前為止，共取締33件酒駕案件，這33件中有1件拒測，另外還有兩件連坐裁罰同座乘客案件；北市警局指出，由於昨晚是星期天，加上今天北市仍會持續取締酒駕，因此案件數預料將持續增加，警察局呼籲民眾，千萬不要酒駕上路。

據了解，這兩件酒駕連坐案件分別發生在內湖區及中正區，其中內湖區是今天凌晨勤務裁罰同座乘客；中正區則是今天早上9時許，一名小貨車司機上班時順便搭載友人，在汀州路被警方攔下，警方酒測發現酒測值達0.35毫克，因此決定對在旁友人施以連坐裁罰。

根據最新的酒駕新制，新法罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。

如果汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；如果附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。

新制另一項重點即是同車乘客連坐處罰規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上的同車乘客罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客。另外，騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，以嚇阻民眾僥倖心理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕新制上路，全國酒駕大執法。記者廖炳棋／翻攝
酒駕新制上路，全國酒駕大執法。記者廖炳棋／翻攝
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酒駕北市電動自行車

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