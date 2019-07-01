老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



吳姓女子7年前嫁給大自己20歲的白姓男子，訂婚時，對方親手替她戴上鑽戒、寶石、金項鍊等百萬珠寶作為聘禮，讓眾姊妹羨慕不已。未料，這段感情不被婆婆看好，婚後3天，白男就以「保管」名義收走珠寶，去年離婚想討回，對方也不認帳，事情最後鬧到法院，今天才獲判勝訴。

判決指出，吳女追討的聘禮包括1克拉鑽戒、1克拉紅寶石戒指、2兩重的黃金手環、2兩8的黃金項鍊、以及珍珠項鍊等7樣珠寶，價值約102萬餘元。

吳女表示，這些珠寶是白男訂婚時一一幫她戴上的，白男當時也有向現場親友說珠寶都是聘禮。結婚後，白男稱住家曾遭竊2、3次，珠寶放在家裡不安全，自己才會聽其建議，將東西交給婆婆代為保管。

白男則辯稱訂婚時有給聘金，指珠寶是跟母親借來做場面的展示品，自己無權轉贈給其他人，並非聘禮；他還表示家庭開銷都是他在支付，吳女生一個小孩給1百萬元、2個2百萬元，過年還有20萬元紅包，生日、情人節、中秋、耶誕節、國慶日和元旦等節日也有包6000元或8000元，5年總共給了500萬元，強調自己並非貪圖珠寶。

法院調查，白男雖稱訂婚前有給26萬元聘金，但沒有提出證據證明，反而是吳女親友有聽見他說珠寶是聘禮，甚至伴娘還拍照在臉書打卡說「百萬珠寶....你值得了」等語，審酌台灣民禮儀後，認定珠寶是聘禮。