酒駕新制上路首日 高雄20人被警查獲

2019-07-01 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



新修正道路交通管理處罰條例今上路，高雄市警察局雖未開始執行為期3天的酒後駕車取締專案，但仍於昨晚盤查到17件、20人人汽機車酒駕，其中有2名坐於機車後座乘客被連坐處罰、1人拒測。

據了解，高雄市警局今晚上零時起將連續3天將不定時執行大執法專案，取締違規酒駕。新法上路後將汽車提高罰金3萬元到12萬元、機車酒駕罰金維持15000元到9萬元、但昨晚仍出現19件酒駕案例。

警方昨盤查酒駕含新興區2件（汽車移送1件，機車移送1件）、苓雅區1件、左營區1件（機車移送1人）、楠梓區1件（汽車舉發1人）、前鎮區2件（機車移送2人）、鼓山區1件（機車移送1件1人）。

鳳山區2件（機車移送1件1人；汽車拒測製單舉發1件1人）、仁武區5件（機車舉發1件1人；機車移送3件3人；連坐處罰乘客1件1人；汽車舉發1件1人）、林園區1件（機車移送1件1人）、湖內區1件（汽車移送1人）、機動警力臨檢2件（機車移送1件；連坐處罰乘客1人）。

其中以仁武區最多，有2名乘客被連坐處罰、1人拒絕接受酒測。警方也呼籲，請民眾飲酒誤僥倖，警方採取封閉式路撿難遁形，民眾切勿酒後駕車，儘管民眾看到前方路撿後想拐彎逃避，但仍會遇上警方盤查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康