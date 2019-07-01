酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



酒駕處罰新制今天上路，全國警察機關今天起一連3天大執法；警政署表示，取締酒駕是常態性性工作，大執法主要目的不是績效，而是向民眾宣導新制罰則，尤其是同車連坐處罰新規定。

許多縣市警察機關常使用外觀類似指揮棒的「酒精檢知器」輔助執法，警政署說有其必要，但要求員警不能「無差別臨檢」、對所有受檢民眾均要求「吹一下」，以免執法受爭議，引起民眾反感。

交通組強調，「酒精檢知器」不是法定執法工具，也未經過經濟部標檢局檢驗，可以用來輔助，但不能便宜行事；員警執行酒測時要觀察駕駛人反應、談話、有無酒容等，檢知器在旁輔助檢知。

不少民眾反映有員警酒測時開窗伸出檢知器，不管男女、有無喝酒都要求「吹一下」，警政署說，這種作法不符合「已發生危害或合理判斷易發生危害」的攔停法律規定，對民眾也很不禮貌，早三令五申嚴格禁止，各警察機關應加強教育訓練，注意執法品質。

除了罰則加重，駕駛人酒測值超過0.25毫克，18歲到70歲的正常同車乘客連坐處罰600到3000元，是全新酒駕處罰規定，很多民眾只知不能酒駕，不知連坐處罰新規定；警政署會利用3天大執法會特別加強新制宣導，也呼籲民眾不要酒駕、勸阻親友酒駕。