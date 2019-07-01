求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



馬公市代會主席陳永澎多次要求馬公市長葉竹林，任用其子媳曾瑛婷為馬公市公所清潔隊員，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰100萬元。陳不服提告抗罰，台北高等行政法院認為監院裁罰有理，判陳敗訴，可上訴。 聯合報系資料照 分享 facebook

馬公市代會主席陳永澎因有監督權限，憑藉身分多次要求馬公市長葉竹林，任用其子媳曾瑛婷為馬公市公所清潔隊員，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰100萬元。陳不服提告抗罰，台北高等行政法院認為監院裁罰有理，判陳敗訴，可上訴。

判決指出，陳永澎從2010年8月1日擔任澎湖縣馬公市民代表會代表，並從2014年12月25日連任代表，並擔任代表會主席迄今，為公職人員利益衝突迴避法第2條所定之公職人員。

陳對於市公所具有監督權限，明知曾瑛婷為其關係人，仍假借其職務上權力、機會或方法，圖其關係人利益，要求葉竹林任用曾瑛婷為清潔隊員。監察院認定，陳違反公職人員利益衝突迴避法，處罰鍰100萬元。

陳不服提告，主張原處分大部分僅憑葉指述，無其他積極證據佐證。2017年12月1日市代會臨時會刪除1340萬元預算及4名新編列臨時人員，葉接受監院約詢時機，是市代會與市長相處最嚴竣時期，其陳述顯有挾怨誣攀之情事。

法院查出，曾女與陳的次子從2001年4月17日起至2015年4月6日、2016年1月15日起至2017年1月13日止有婚姻關係，是兩等親以內親屬，屬法條所定關係人。陳在兩人有婚姻關係期間，多次要求葉任用曾女為清潔隊員。

曾女自承，2015年5月20日任職後，隔年1月15日登記結婚，後來因擔心身為市代會主席媳婦無法繼續任職，再度於2017年1月13日離婚。因此，曾女是否為避免違反公職人員利益衝突迴避法而辦理離婚，已有可疑。

況且，處罰不以發生圖利的結果為必要，因此這些行為已符合構成要件，不以曾女確已獲任的結果為必要，縱使她任職當時非陳的子媳，對於違反行為認定不生影響。

法院指出，監院認定陳假借職務上權力、機會或方法，圖其關係人非財產上利益，違反公職人員利益衝突迴避法第7條規定，於法並無不合，依同法第14條、行政罰法第18條第1項規定，裁罰100萬元，於法並無違誤。