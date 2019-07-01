家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強去年6月遭伏，遭人以鐵鉤炮烙等方式活活虐死，行兇的李灝、李志嘉和陳柏安3名男子上個月二審分別被高等法院依殺人罪判刑18年、13年和12年，今天再被新北地院民事庭判賠陳的友人代墊喪葬費105萬餘元。全案可上訴。

檢警調查，陳智強綽號「南港殺強」，生前多在汐止、南港一帶活動，曾因傳播經紀公司的利益糾紛與人爭執。去年6月，他在台北市興中停車場被李等人強押到新北市鶯歌區一處鐵皮屋，遭受棍棒痛毆、鐵鉤炮烙等酷刑凌虐，最後因失血過多引發休克、呼吸衰竭死亡。

李等人稱衝突是走路擦撞引起，否認有殺人犯意，但說法未被採信；新北地院今年2月依殺人罪判李灝14年、李志嘉12年和陳柏安11年徒刑，經檢方上訴，高等法院認為3人手段凶殘，自首避重就輕，改判3人各18、13、12年徒刑。

陳智強過世後，因家中只剩老母一人，其闕姓友人幫忙處理身後事，待事情告一段落才對李灝等人提出民事求償。

闕男以喪葬費、靈骨塔和遺體冷藏保管等費用向李灝等人求償107萬餘元，但李灝辯稱不認識闕男，認為金額不合理，李志嘉和陳柏安則未出庭、未具狀表示意見。