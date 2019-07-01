韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北北投歷史悠久的國際大旅館，去年8月一名南韓女研究生在溫泉浴池邊窒息身亡，家屬認為飯店有疏失向業者提告業務過失致死罪。士林地檢署日前偵結，認為浴室通風設備無缺失，且房內也貼有泡湯警語，罪嫌不足以不起訴處分。

26歲光州朝鮮大學女研究生Hyun Son，去年8月29日和指導教授、另一名女研究生來台參加經濟物理國際研討會議，經文化大學安排入住溫泉飯店，不料31日中午12時許，遭室友發現坐趴在房內浴池邊。

據悉，8月30日晚間，女室友和其他朋友外出吃飯，死者稱「很累不想出門」，獨自在房間睡覺，直到隔日31日中午12時許，女室友起床後起疑，「怎麼洗澡洗這麼久」，打開浴室房門，驚覺死者呈現坐臥姿勢，趴在浴池邊，無意識反應，立即呼叫旅館員工查看，死者經送往陽明醫院搶救，仍不治身亡。

業者否認犯行並供稱，經營的旅館房間都有張貼「請勿緊閉窗戶」等溫泉禁忌及注意事項，也有請安排死者入住的鄒教授，轉知注意事項，死者死亡和飯店設施沒有因果關係。

死者的解剖鑑定報告顯示，死者沒有明顯外傷及器官疾病，血液毒化物檢驗也無毒物反應，無證據證明有硫化氫中毒。

檢方調查，案發的浴室在電燈開啟時，即連帶啟動浴室的排風扇，排風無異常，女室友發現死者時，浴室有開燈，但窗戶、床簾未打開，浴池水龍頭仍在放水。檢方認為，死者沒有打開窗戶，造成缺氧環境，死因為在溫泉浴室內泡澡，缺氧窒息身亡。

檢方指出，飯店依照溫泉法規定，以中、英、日、韓等4種語言，在櫃台旁張貼使用溫泉禁忌注意事項，且房內浴室牆上也張貼「請勿緊閉窗戶」的中文警語。

鄒姓教授證稱，文化大學多次安排人員入住國際大旅館，這次的國際研討會也安排包含死者等10多位參加者入住，也事先安排4名英文系學生在入住報到時，協助說明泡湯注意事項。