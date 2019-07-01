投資「Emgoldex」計劃涉吸金？ 兩菲籍被告獲不起訴

2019-07-01 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間涉嫌在台吸引同鄉投資歐洲「Emgoldex」計劃 ，因可多人集資購買黃金等集團宣稱的有價證券，且每次下單可高可分紅20萬元，遭調查局移送違反銀行法，不法所得逾千萬元。但台北地檢署調查後，認為該投資計畫並無保證獲利，也無給予與本金顯不相當的報酬，與銀行法構成要件不符，今依法不起訴兩人。

檢調調查，2015年間，我國盛行「無牌黄金交易」，有菲律賓籍人士以投資歐洲「Emgoldex」計劃名義，吸引同鄉購買，方案為每單位2萬6千元新台幣，每局必須湊滿14人組隊才可進行下單，再由對方依據規則決定獎金分紅。

被害人指控，他們把款項匯入施、陳女帳戶，透過兩人將集中好的資金一同匯往歐洲集團的帳戶，再由對方依據回饋規則，每人可分紅新台幣12萬8千元至20萬元獎金。經組團幾度下單後，陸續有被害人無獲利，且無法要回本金，血本無歸，憤而提告。

台北市調處認為施、陳女違法吸金涉違反銀行法，移送法辦。檢方過濾兩人帳戶金流，發現有部分金額並無用於投資該計畫，也查出「Emgoldex」投資計畫載明「純資本運作，無販售商品及提供服務」並無保證獲利，也無給予與本金顯不相當的報酬，與銀行法構成要件不符，也不違反多層次傳銷管理法，今依法不起訴兩人。