親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

108年大學指考 化學科試題與解答（含非選）

無知比民粹可怕！沈富雄提11理由：不可找韓國瑜當總統

酒駕新制今上路 竹市出現首張連坐罰單！

2019-07-01 13:26聯合報 記者張雅婷╱即時報導

酒駕新制從今天凌晨0時開始實施，新竹市截至今天中午為止，共取締5件酒駕案件，包含公共危險4件及一般酒駕1件，而公共危險罪有3件汽車酒駕、1件機車酒駕，其中一件公共危險罪由埔頂派出所開出竹市首張出連坐罰單，同車共有2名乘客受罰；新竹縣警局目前則尚未開出新制罰單。

根據最新的酒駕新制，新法罰鍰採汽機車分流，機車酒駕維持現今1萬5千元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。

如果汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；如果附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。

新制另一重點為同車乘客連坐處罰規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上同車乘客罰鍰6百元以上至3千元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客。另外，騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至6百元以上1千2百元以下；拒測則處2千4百元，以嚇阻民眾僥倖心理。

酒駕新制從今天凌晨0時開始實施，新竹市截至今天中午為止，共取締5件酒駕案件，其中...
酒駕新制從今天凌晨0時開始實施，新竹市截至今天中午為止，共取締5件酒駕案件，其中一件公共危險罪由埔頂派出所開出竹市首張出連坐罰單，同車共有2名乘客受罰。記者張雅婷／攝影
分享

酒駕電動自行車新竹

相關新聞

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

法官法修正 許宗力：樂觀期待揪出不適任法官

2019-07-01 13:11

買票的錢來自市議員的老公？支持者被判3年6月

2019-07-01 12:47

醫療蟑螂行騙醫院 檢認有犯罪惡習請求宣告強制工作

2019-07-01 12:47

離婚出獄後未曾探視女兒 年邁父親要求扶養費法官不准

2019-07-01 09:31

熱門文章

國中黝黑戴眼鏡沒朋友 上大學後變正妹網讚潛力股

2019-06-30 16:04

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

新制上路苗栗第一件酒駕案 1人酒測超標移送法辦

2019-07-01 10:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top