酒駕新制今上路 竹市出現首張連坐罰單！
酒駕新制從今天凌晨0時開始實施，新竹市截至今天中午為止，共取締5件酒駕案件，包含公共危險4件及一般酒駕1件，而公共危險罪有3件汽車酒駕、1件機車酒駕，其中一件公共危險罪由埔頂派出所開出竹市首張出連坐罰單，同車共有2名乘客受罰；新竹縣警局目前則尚未開出新制罰單。
根據最新的酒駕新制，新法罰鍰採汽機車分流，機車酒駕維持現今1萬5千元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。
如果汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；如果附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。
新制另一重點為同車乘客連坐處罰規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上同車乘客罰鍰6百元以上至3千元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客。另外，騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至6百元以上1千2百元以下；拒測則處2千4百元，以嚇阻民眾僥倖心理。
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