酒駕新制今上路 竹市出現首張連坐罰單！

2019-07-01 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



酒駕新制從今天凌晨0時開始實施，新竹市截至今天中午為止，共取締5件酒駕案件，包含公共危險4件及一般酒駕1件，而公共危險罪有3件汽車酒駕、1件機車酒駕，其中一件公共危險罪由埔頂派出所開出竹市首張出連坐罰單，同車共有2名乘客受罰；新竹縣警局目前則尚未開出新制罰單。

根據最新的酒駕新制，新法罰鍰採汽機車分流，機車酒駕維持現今1萬5千元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。

如果汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；如果附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。