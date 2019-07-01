男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



許姓夫妻承租野柳一處公有市場攤位，再高價轉租蔡姓夫婦經營。市府人員到市場稽查時，蔡妻手持寫著「非親自經營」的白板，許男擔心轉租曝光，攤位可能被收回，與蔡妻發生口角，先打傷蔡妻，又打傷前來護妻的蔡男。基隆地院審結，兩件傷害罪分判3月、2月，應執行4月，可易科罰金。

判決指出，許男向新北市府承租公有市場攤位後，由許妻和蔡男簽立契約，向蔡收取權利金，並同意由蔡姓夫妻從去年1月21日到今年1月20日在攤位做生意。

新北市政府零售市長管理條例規定承租人應自行營業，不得轉租或分租，違者經市府書面限期改正，未改正得終止契約。

市府稽查人員去年12月21日上午到市場稽查時，蔡妻以白板書寫「非親自經營」、「某某某（蔡妻姓名）在經營」等文字要秀給稽查人員觀看，許男為此和蔡妻發生口角，並在攤位內毆打、拉扯蔡妻。蔡出面阻止時，又被許壓制在貨架及毆打。

蔡姓夫妻驗傷後提告，地隆地檢署依傷害罪嫌將許起訴。法院審理時，許辯稱，當天蔡姓夫妻在演戲，目的是要讓市府收回他租的攤位。他進入攤位要搶蔡妻看板時，遭蔡毆打，兩人才發生拉扯。他沒有毆打蔡姓夫妻，兩人的傷勢不是他造成的。

法官查出，蔡妻用白板書寫文字舉發許男轉租內情，可能令許喪失攤位使用權，有傷害蔡妻的動機。許與蔡妻發生口角時，警員有前往調處，當時蔡姓夫妻都未受傷，但在警員離去不久，雙方衝突加劇，警方再返回攤位時，才見兩人受傷。