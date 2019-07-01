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法官法修正 許宗力：樂觀期待揪出不適任法官

2019-07-01 13:11聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院臨時會上周三讀修正「法官法」，對於評鑑機制、職務法庭及懲戒方式多有變革，過去人民必須透過民間團體來請求對法官進行個案評鑑，修法後當事人或犯罪被害人可在訴訟確定後3年內，直接請求個案評鑑。司法院許宗力今表示，樂觀地期待未來將能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官。

許宗力表示，法官法修正是台灣司法改革極重要的里程碑，監督淘汰機制將變得更有效率，譬如案件當事人、被害人不再需要透過中間團體，可以直接請求評鑑。法官評鑑委員會也不再需要先將案件轉交監察院彈劾，可以直接報由司法院，移送職務法庭審理。

另一方面，修法也大幅強化了整個制度的糾錯功能，如評鑑委員會納入更多外部學者、社會公正人士，職務法庭的第一審也新增了2名「非法官的參審員」，使得在落實司法官的監督、淘汰時，能有更公正、多元的觀點，也更加避免外界有官官相護的疑慮。此外，也新增了剝奪退休金、退養金的懲戒類型，或貪汙法官繳回停職期間本俸等規定。

許宗力認為，新的法官法從草擬到修法完成的過程，司法院都積極、主動地參與其中，因為「司法不能只是消極等待被改革」，唯有一個願意自我反省、願意做出改變來解決問題的司法，才能重新獲得全民的信任。

許表示，司法不會畏懼接受檢驗、接受課責，司法也不會護短，會讓少數失職的法官得到應有的懲處，因為也唯有如此，才能讓絕大多數清廉、正直、敬業的司法工作者的努力，不被少數汙點抹殺。

但許宗力也強調，絕大多數的法官都對自己的工作兢兢業業，這份高度的使命感與榮譽感，得來不易，因此，也絕不能讓濫訴影響到多數認真法官的日常工作、生活及尊嚴，司法院會當這些法官的堅實靠山，堅守審判核心範圍不受侵犯，並致力落實評鑑案件的過濾機制，避免浮濫提出評鑑，讓監督淘汰機制只用在少數真正需要處理的問題上。

「給予少數不適任的法官應有的懲處，是為了重新擦亮司法公正廉明的招牌！」許宗力指這樣才能讓絕大多數法官每一天努力工作的成果，不被輕易否定、能夠被看見。當社會大眾看見一個懂得反省、勇於負責的司法，又感受到多數法官的用心與努力，司法必定能逐步、穩健地搭起全民的信任。

許宗力表示，勉力促成法官法修法的同時，司法院也是在維繫審判獨立、維護法尊嚴的基礎之上，重新打造一種願意自我反省的司法文化；他相信，這將會是社會信任重建工程的嶄新起點。

新修正的法官法依舊認為「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由」，司法行政廳長王梅英表示，包括律師團體也都反對將法律見解當作評鑑事由，因為這涉及審判核心，因此要謹慎，避免藉「監督」手段超越司法獨立界線。不過法官法第30條也規定「因故意或重大過失，致審判案件有明顯違誤，而嚴重侵害人民權益」應付個案評鑑。

司法院長許宗力。 圖／聯合報系資料照片
司法院長許宗力。 圖／聯合報系資料照片
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許宗力司法院

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