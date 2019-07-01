買票的錢來自市議員的老公？支持者被判3年6月

2019-07-01 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市議員尤碧鈴的支持者蔡金華，為讓尤順利當選市議員，去年在選舉期間，以每票500元向選民買票，蔡辯稱「我沒有做、我否認犯罪」，但證人指證歷歷，甚至還有劉姓證人指證「蔡說他跟尤碧鈴老公拿一些選舉的錢，他幫尤助選」，台中地院依違反選罷法將蔡判刑3年6月，褫奪公權6年。可上訴二審。

此外，台中市議會第3屆第2選區議員尤碧鈴，遭對手王立任指控蔡姓樁腳，去年9月以每票500元向選民買票，依法提出當選無效之訴，台中地院審理後，認定蔡替尤買票，賄款來自尤的先生，認定是賄選行為，上月間判決當選無效。尤碧鈴強調為了爭取清白，會上訴。

判決書指出，蔡金華（72歲）為求所支持的候選人尤碧鈴能順利當選107年度台中市第2選區市議員選舉，去年9月14日上午，以每票500元代價，分別向沙鹿區清泉里的住戶「阿茂」（戶內票數1票，共500元）、「阿照」（戶內票數6票，共3000元）、劉男（戶內票數3票，共1500元）賄選。

其中，劉男向蔡金華表明願支持尤碧鈴，但拒收賄款。因此，檢察官以罪嫌不足，將劉男予以不起訴處分。

去年11月16日，檢警前往蔡金華的住處搜索，另經選民「阿照」同意 ，繳回犯罪所得3000元；經選民「阿茂」同意，繳回犯罪所得500元，而循線查出蔡金華賄選。

法官審理時，蔡金華否認犯行，辯稱「我沒有做，我否認犯罪」，但劉姓證人證稱「當時我在公明國中做愛心志工，阿照及蔡金華在講尤碧鈴選舉的事情，蔡說他跟尤的老公拿一些選舉的錢，他來這邊幫尤助選，蔡跟阿照說拿了不少錢，認識比較信任的人他才有發給他們」