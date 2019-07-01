醫療蟑螂行騙醫院 檢認有犯罪惡習請求宣告強制工作

2019-07-01 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



被稱為「醫療蟑螂」的男子伍政山（57歲）欺騙八仙塵爆被害家屬購買藥品遭通緝後，化名為「林志聰」向彩券行業者佯稱慈濟醫院主任要辦聯歡會摸彩，進而騙5萬元彩券，另以投資靈骨塔名義詐騙2萬元。台北地檢署調查後依侵占、詐欺罪將他起訴，並請求宣告強制工作。

檢方調查，曾犯詐欺、竊盜等多項罪行的伍政山，2015年發聲八仙塵爆後，部分傷患轉送彰化基督教醫院治療，他趁家屬聯繫家人傷勢之際，佯稱是「主治醫師的爸爸」，兜售1瓶1萬元燒燙傷藥膏。

他2015年間被通緝後化名「林志聰」，去年11月間，向新店區某彩券行李姓店員藉口友人要轉賣靈骨塔，讓李交付2萬元。隔天，他再向李佯稱自己認識慈濟醫院主任，舉辦歡送會要購買2本刮刮樂。兩人約在慈濟醫院停車場面交，伍拿到彩券後隨即離去。

李報警提告。北檢今年5月20日指揮新店警分局將伍逮捕到案。檢方查出，伍在通緝期間仍以相同手法在外行騙，檢方調閱伍持用的手機通聯紀錄，發現他平時流連各大醫院。

檢方認為，他時常在醫療院所行騙，顯示他平時以慣性詐欺病患家屬及善良百姓為主，確有犯罪之習慣。除依法起訴之外，並請求法院依刑法第90條規定，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。