跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐碧華 ／台北報導



台北關從網購進口包裹中查獲仿冒衣物。 圖／台北關提供 分享 facebook

國人跨境網購若買到仿冒品，不是自認倒霉這麼簡單。財政部關務署官員表示，今年前五月台北關移送80案給檢調，這些人都因為買到仿冒品而面臨司法調查。

上述80案的買受人涉嫌違反商標法第97條規定，明知為仿冒品而輸入。「台北關不管是不是『明知』，只要確定是仿冒品就移送，買送人要面對後續冗長的訴訟。」

關務署台北關從今年1月開始不定期執行專案計畫，加強查緝空運快遞包裹，目前空運快遞包裹的最大宗是跨境網購商品，包括民眾上大陸淘寶網等網購的商品。專案計畫原是針對非洲豬瘟防疫，但會一併查其他違規事項，結果查到很多網購仿冒品的包裹。

累計今年前五月，台北關緝獲仿冒品逾1.5萬件，分屬80個買受人。官員說，有的是只網購兩、三個包裹，看樣子是自用的，但也有的進口量大，化整為零通關。但不管是進口量大或量小，「是批來賣的，或者是自用，只要鑑定確認是仿冒品，就移送檢調。」

消費者如何如何舉證自保？官員建議，消費者最好保留發票或收據等，證明是自合法業者處購得。官員提醒，一般仿冒品的定價會比正品低很多，最好避開。

台北關根據查獲仿冒品歸納出主要受侵權的品牌，包括adidas、VIAGRA威而鋼、Abercrombie & Fitch、HOLLISTER、CHANEL、JO MALONE與CASIO G-SHOCK等。