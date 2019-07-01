工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



張姓電器行負責人前年10月5日指派吳姓、張姓員工到桃園某間餐廳修冷氣，結果張慘遭冷氣191.2伏特漏電電死；檢方查出，張姓負責人未提供電工安全帽、絕緣防護具，吳也沒有提醒，還打開冷氣電源，2人坦承「一般去住家維修不會穿戴絕緣防護」，偵結依業務過失致死罪嫌起訴2人。

檢警調查，張姓負責人（38歲）事前沒有督導吳姓（37歲）、張姓員工攜帶、穿用絕緣防護具，也未提前在車上放置，當天維修前吳表示要確認冷氣運轉情形，指示張到2樓冷氣外主機查看，自己則在1樓。

但吳明知張沒有身穿絕緣防護器具，不但沒阻止或提醒，還啟動冷氣機電源，當天下午3點多，因為冷氣室外主機漏電，導致張觸電雙手臂被灼傷，到院前就失去呼吸心跳，急救後仍因呼吸衰竭死亡。

檢方訊時，張姓負責人供稱，因維修地點是家庭，依照往例不會穿戴絕緣設備，因為即使觸電只是有感覺不會太嚴重，所以當天也沒提醒2名員工要攜帶絕緣防護設備；吳姓員工則說，他們只有去大公司維修電器才會穿絕緣防護器具，一般住家不會穿戴。