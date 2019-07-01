荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



荷蘭皇家航空(KLM)2016年將大中國區銷售業務改組集中至北京，擔任內勤業務長達26年的吳姓女員工不願到北京工作，台灣分公司決定終止勞動契約，她提確認僱傭關係存在訴訟。台北地院判荷航應賠她1萬4276元，但認為荷航符合解僱最後手段性原則。吳女上訴，判決大逆轉，台灣高等法院確認雙方僱傭關係存在，荷航應自2016年9月起至復職日，按月給薪7.6萬元。

荷航是少數深耕台灣的歐洲航空公司，因母公司財務虧損，3年前決定將大中華區的財務、市場銷售支援部門、運價部門等營運單位全數集中北京。

吳姓女員工表示，她從1990年3月就受僱擔任內勤業務員，但人事主管突在2016年6月14日告知大中國區銷售業務將改組集中至北京，要求她一週後回覆是否願至北京任職。她回覆無意願至北京，人事主管表示將以合意終止契約方式終止勞雇關係，因雙方就調職北京和合意終止契約的條件進行數次協商都未成立，荷航寄存證信函要求她9月到北京提供勞務，8月12日前確認是否同意接受高於資遣費的離職金為合意終止契約的條件，又在同年8月18日終止勞動契約。

吳女指出，2011年1月版的員工手冊規定，荷航需「因營運所需要」，才有權變更所屬地勤人員工作地點，且只以台灣（anywhere in Taiwan）為限，要求她調職北京，違反勞動契約約定，何況她還有高齡80歲的父親需要照顧。

荷航台灣分公司則主張，雙方的勞動契約從沒載明員工的工作地點「僅限台灣」，且因母公司財務虧損，大中華市場競爭激烈，因此以樞紐重組（hub organization）方式重整全球經營模式，大中華區的財務、市場銷售支援部門、運價部門等營運單位全數集中於北京，求穩定經營。

北院審理發現，荷航開給吳女的薪水條件是屬任職於北京市者(包含台灣或外商人員)前6%人員的水準，並無不利變更，而勞動契約也有「KLM可以改變工作的場所，如果為營運所需要…」約定，判吳女敗訴。

高院認為，雙方勞動契約未約定荷蘭航空得將員工調動至台灣以外的任何地點，荷航未經女員工同意，將員工由台北調至北京，對員工勞動條件「顯有不利變更」，且未予必要協助，違反勞基法調動五原則，員工有正當理由拒絕調動。