拿玩具槍搶移工 得手800元 判刑3年7月

2019-07-01 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



台南地院依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判施姓男子3年7月徒刑，可上訴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

施姓男子去年在工廠工作，因等不及發薪水缺錢，涉嫌持玩具槍闖入歸仁區外籍移工宿舍，連續對四名移工行搶，得手八百元；台南地院依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判施三年七月徒刑。可上訴。

判決指出，施當時是塑膠射出工廠工人，因缺錢花用，二○一八年十二月十六日晚上九點多，騎機車到歸仁區越南籍移工宿舍，先詢問裴姓男子「有沒有錢？」，裴不理會，施即以玩具槍抵住裴頭部太陽穴，脅迫交出七百元。

隨後施又以槍管抵住鄧姓男子威脅「交出錢」，鄧被迫交出身上一百元。施陸續再用同樣手法行搶趙姓和鄭姓男子，但兩人身上沒錢，也聽不懂中文，施嫌未再得手財物。

施在移工宿舍只搶得八百元，逃離沒幾天就被查獲；他向警方說，在工廠每月資水二萬五千元，因一時周轉不靈，等不了還要幾天才發薪水，飲酒後一時衝動犯案。

法官認為，施所持黑色玩具槍外觀與真槍無異，足以使人誤信為真槍心生畏懼；且玩具槍枝由質地堅硬鐵製材質組成，持以攻擊人體當會產生危害，客觀上顯足以對人生命、身體、安全構成威脅，屬於具有危險性凶器，認定觸犯最輕本刑七年的攜帶凶器侵入住宅強盜罪。

但玩具槍經鑑定不具殺傷力，施於強盜過程中也未對四名害人施加傷害或強暴行為，犯後坦承犯行，並與被害人達成調解、賠償損失，法官認為並非凶狠殘忍 ，有情堪憫恕情事，依刑法第五十九條規定酌減其刑，判三年七月。