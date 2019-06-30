親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢主辦方宣布破25萬人

直播／半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

在電視台潑汽油 精神分裂男遭判刑須監護2年

2019-06-30 18:56聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

47歲陳姓男子，去年持汽油瓶闖進中天電視台大廳，揚言營救女子葉小桃，「放火、同歸於盡」，遭依放火未遂、恐嚇維安罪起訴。士林地方法院審理後認為，陳所犯強制未遂罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年。

判決指出，陳發病產生幻聽、妄想，認為朋友「葉小桃」遭綁架，因此到電視台營救葉小桃。陳先後在宜蘭、新北新店的加油站購買汽油，分裝到2瓶寶特瓶，去年9月21日晚上，持汽油進入電視台大廳，踢倒高腳椅，向保全要求進入管制區2樓。

陳男遭禁絕進入後，揚言「一定要上去，葉一定在2樓，不然我手上有汽油，我就放火燒，現場同歸於盡」，並拿出塞有布條，方便引火的寶特瓶，幸好保全見狀，快速拍落陳手上的寶特瓶，現場汽油濺灑一地。

保全隨即推陳至門外，但陳再從包包拿出第二瓶汽油，持續揚言不讓上樓就放火，最後由保全拿走汽油，警方到場後，查扣汽油等證物，將陳男逮補帶回偵辦。陳男供稱，是為了要救葉小桃，不知這樣違法。

辯護律師則稱，陳是妄想型精神分裂症患者，長期間歇出現幻聽、妄想症狀。陳男的精神鑑定結果顯示，案發時因精神疾病，無法辨識行為違法，或辨識行為能力顯著減低。

合議庭審酌，陳在犯案前預先購買汽油裝進寶特瓶，其中1瓶的瓶口塞有引火用的布條，再拿來恫嚇保全，陳知道汽油引火可能導致危險結果，且用來逼迫他人就範，陳男仍有強制罪的主觀犯意。

合議庭認為，陳並無攜帶打火機等點火工具，僅持裝著汽油的寶特瓶，作為恫嚇工作，壯大聲勢，無實際放火燒燬建築物之犯意與行為，案發後，已穩定就醫服藥，縱有恐嚇行為，但所犯是強制未遂罪，因此變更起訴法條。

全案依照強制未遂罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間保護管束，並在刑之執行前，令入相當處所施以監護2年。全案可上訴。

陳姓男子去年闖進電視台大樓潑灑汽油。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子去年闖進電視台大樓潑灑汽油。記者蕭雅娟／翻攝
分享

保全台大恐嚇

相關新聞

把狗放在椅子上吃早餐 罵飼主「要知羞恥」獲判無罪

2019-06-30 16:27

高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

國中黝黑戴眼鏡沒朋友 上大學後變正妹網讚潛力股

2019-06-30 16:04

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

悶爆！他買1千多張運彩中賓士 竟遭取消得獎資格

2019-06-30 13:43

竹聯堂主性侵女生棄保潛逃登查緝專刊 北市刑大抓到了

2019-06-30 14:56

影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

影╱竹聯堂主性侵落跑被通緝 今被逮畫面曝光

2019-06-30 17:47

車禍倒地怕她燙傷 路人急拿紙板墊身雨傘遮陽

2019-06-30 16:59

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

中和車禍意外釀火燒車 警迅速到場將火撲滅

2019-06-30 11:57

把狗放在椅子上吃早餐 罵飼主「要知羞恥」獲判無罪

2019-06-30 16:27

影／小巷倒車A到別人車 女駕駛落跑裝沒事

2019-06-30 09:34

淡水河獨木舟翻船 警消救援禁划反被嗆

2019-06-30 00:09

高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10

暢遊玉井芒果季不塞車 台南交警推出懶人包

2019-06-29 19:46

台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11

養護中心色狼強搓女病患胸部 外籍看護幫抓狼

2019-06-30 15:40

少女撤告30歲前科男友 法官拒絕輕判

2019-06-30 16:25

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

官田移工宿舍大火 70餘人逃生

2019-06-29 23:34

車沒油女車主誤以為故障 幸好路過暖警伸援手

2019-06-30 16:27

女網友曾產嬰夭折 同情坐月婦處境抱走男嬰

2019-06-30 12:28

移工宿舍火警／租民宅未列管 成消防漏洞

2019-06-29 23:29

男路上討菸被推倒死亡 護母男依傷害致死起訴

2019-06-30 16:18

快來！警分局號召捐熱血 送漢神巨蛋禮券

2019-06-30 12:57

高市中學老師不滿講話聲過大 學生眼前強奪女子手機

2019-06-30 17:40

懷疑老婆跟人跑 莽夫抓狂追車還動手打人吃官司

2019-06-30 10:46

嘉義市老舊鐵皮屋火警 小姊妹疑嗆昏無法逃生

2019-06-30 13:05

缺錢台灣郎持玩具槍搶移工 得手800元被判刑3年7月

2019-06-30 09:21

強摘未熟蓮子 農民怒罵小偷沒良必遭天譴

2019-06-30 10:54

賊佯裝屋主請鎖匠開門 幸有好鄰居守望相助

2019-06-30 17:49

高雄男半夜開快車 擦撞他車後再飛撞上對向車

2019-06-30 14:44

老翁手持助行器烈陽中緩行 警憂中暑開車送返家

2019-06-30 12:30

前馬公巿代會主席施壓使媳任職 抗罰百萬敗訴

2019-06-30 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top