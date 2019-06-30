在電視台潑汽油 精神分裂男遭判刑須監護2年

2019-06-30 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



47歲陳姓男子，去年持汽油瓶闖進中天電視台大廳，揚言營救女子葉小桃，「放火、同歸於盡」，遭依放火未遂、恐嚇維安罪起訴。士林地方法院審理後認為，陳所犯強制未遂罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年。

判決指出，陳發病產生幻聽、妄想，認為朋友「葉小桃」遭綁架，因此到電視台營救葉小桃。陳先後在宜蘭、新北新店的加油站購買汽油，分裝到2瓶寶特瓶，去年9月21日晚上，持汽油進入電視台大廳，踢倒高腳椅，向保全要求進入管制區2樓。

陳男遭禁絕進入後，揚言「一定要上去，葉一定在2樓，不然我手上有汽油，我就放火燒，現場同歸於盡」，並拿出塞有布條，方便引火的寶特瓶，幸好保全見狀，快速拍落陳手上的寶特瓶，現場汽油濺灑一地。

保全隨即推陳至門外，但陳再從包包拿出第二瓶汽油，持續揚言不讓上樓就放火，最後由保全拿走汽油，警方到場後，查扣汽油等證物，將陳男逮補帶回偵辦。陳男供稱，是為了要救葉小桃，不知這樣違法。

辯護律師則稱，陳是妄想型精神分裂症患者，長期間歇出現幻聽、妄想症狀。陳男的精神鑑定結果顯示，案發時因精神疾病，無法辨識行為違法，或辨識行為能力顯著減低。

合議庭審酌，陳在犯案前預先購買汽油裝進寶特瓶，其中1瓶的瓶口塞有引火用的布條，再拿來恫嚇保全，陳知道汽油引火可能導致危險結果，且用來逼迫他人就範，陳男仍有強制罪的主觀犯意。

合議庭認為，陳並無攜帶打火機等點火工具，僅持裝著汽油的寶特瓶，作為恫嚇工作，壯大聲勢，無實際放火燒燬建築物之犯意與行為，案發後，已穩定就醫服藥，縱有恐嚇行為，但所犯是強制未遂罪，因此變更起訴法條。