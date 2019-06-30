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高市中學老師不滿講話聲過大 學生眼前強奪女子手機

2019-06-30 17:40聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄張姓中學老師遭控3年前在高雄市立總圖，因不滿楊姓女子講電話音量過大，涉出手強行奪走她手機，造成楊女頸、手部輕度劃傷，她憤而報警提告，高雄地院批張應以和平手段勸說，或找相關人員處理，一審依犯強制罪處罰金6000元；由於楊女另提附帶民事求償，法官判張須再賠5千元。全案可上訴。

判決指出，擁碩士學位在高雄某中學擔任老師的張姓男子，2016年6月8日早上11點半許在高雄市立總圖書館時，認為於4樓女廁門口的楊女講電話音量過大，影響圖書館安寧，張心生不滿，竟徒手強行取走楊女手機，後來張走往旁邊通道、將手機放清潔箱上。

楊女還指控，爭搶手機過程中，還害她左前胸壁挫傷、雙手掌側挫傷及左手腕挫傷等傷，且取回手機後，還遭張姓男子把門反鎖，一度困在通道內，無法自由進出，認為張已犯傷害、強制罪嫌。

張姓男子到案後供稱有強取手機，但否認肢體接觸害對方受傷，法官認為張強奪手機事證明確，批評張縱使認為楊女音量影響別人，仍應用平和手段進行勸說，若沒能達到效果，則可考量轉由權責人員處理，況且張為人師表，當下還有學生在場，應以身作則、不應負面示範。依犯強制罪處罰金6000元，易服勞役6日。

針對楊女傷勢，法官認為醫院診斷傷勢為左頸發紅、左手輕度劃傷及雙手掌側發紅，法官認為張姓男子應沒有故意傷害，而張雖反鎖1個門，旁邊還有2個門，仍可通行，判此部分無罪。

不過楊女氣得另提附帶民事求償100萬元，法官考量張姓男子的手段、傷害及雙方財產等，判張須賠5千元。

張姓中學教師3年前在高市總圖書館，疑不滿講電話音量太大，涉強取楊姓女子手機，高雄...
張姓中學教師3年前在高市總圖書館，疑不滿講電話音量太大，涉強取楊姓女子手機，高雄地院一審依強制罪處罰金6000元，另判附帶民事求償5000元。可上訴。圖／本報資料照
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