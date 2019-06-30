把狗放在椅子上吃早餐 罵飼主「要知羞恥」獲判無罪
台中市黃姓男子因不滿張姓男子將寵物狗帶進早餐店內，而且張還將狗放在椅子上，黃認為張的行為不衛生，出言規勸「如果是我的話，我就知道羞恥」，講了三次，未料黃要離開時，被張阻擋，雙方有肢體衝突，隨後張告黃公然侮辱跟傷害，台中地院審理時，認為黃的言論是對用餐衛生所提出的批評，屬於言論自由保障範圍，不構成公然侮辱，且無證據證明張的傷勢與黃抓人行為有因果關係，判黃無罪。
判決書指出，黃姓男子在去年5月8日上午7時許，在早餐店用餐時，看到張姓男子牽著狗進入早餐店，又看到張把狗放在椅子上影響其他人用餐，因此黃出言提醒，張指控黃當時說「注意你很久，你的狗都坐在椅子上不衛生，你是讀書人，不知羞恥 」，欲離開時，又被黃以左手猛力抓住右肩，造成挫傷，涉嫌傷害與公然侮辱。
黃在案件審理時否認犯行，辯稱當天他正在用餐，張把狗放在椅子上，當時是夏天，早餐店的電風扇在吹，狗的毛會亂飛，不衛生，且會有味道，他請張將狗放在地上，講了三次，張都不理會，他才說「如果是我的話，我就知道羞恥」，張一聽就說「我不吃了」，隨後站在門口。
黃表示，用完餐，準備離開時，張擋住去路，不讓離開，並用三字經飆罵，他有用手推張胸部一下，但他並沒有傷害張。
台中地院法官審理後認為，黃的言論是針對張將犬隻放在椅子上，影響店內其他消費者用餐衛生，所提出的批評，具有事實基礎，應屬憲法保障的言論自由範疇，而不構成公然侮辱。當日二人在早餐店發生的輕微肢體接觸，難認黃有傷害張的故意，也沒有證據證明是黃的行為造成張受傷，因此判黃無罪，全案可上訴。
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