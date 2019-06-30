把狗放在椅子上吃早餐 罵飼主「要知羞恥」獲判無罪

2019-06-30 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市黃姓男子因不滿張姓男子將寵物狗帶進早餐店內，而且張還將狗放在椅子上，黃認為張的行為不衛生，出言規勸「如果是我的話，我就知道羞恥」，講了三次，未料黃要離開時，被張阻擋，雙方有肢體衝突，隨後張告黃公然侮辱跟傷害，台中地院審理時，認為黃的言論是對用餐衛生所提出的批評，屬於言論自由保障範圍，不構成公然侮辱，且無證據證明張的傷勢與黃抓人行為有因果關係，判黃無罪。

判決書指出，黃姓男子在去年5月8日上午7時許，在早餐店用餐時，看到張姓男子牽著狗進入早餐店，又看到張把狗放在椅子上影響其他人用餐，因此黃出言提醒，張指控黃當時說「注意你很久，你的狗都坐在椅子上不衛生，你是讀書人，不知羞恥 」，欲離開時，又被黃以左手猛力抓住右肩，造成挫傷，涉嫌傷害與公然侮辱。

黃在案件審理時否認犯行，辯稱當天他正在用餐，張把狗放在椅子上，當時是夏天，早餐店的電風扇在吹，狗的毛會亂飛，不衛生，且會有味道，他請張將狗放在地上，講了三次，張都不理會，他才說「如果是我的話，我就知道羞恥」，張一聽就說「我不吃了」，隨後站在門口。

黃表示，用完餐，準備離開時，張擋住去路，不讓離開，並用三字經飆罵，他有用手推張胸部一下，但他並沒有傷害張。