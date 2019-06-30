親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

把狗放在椅子上吃早餐 罵飼主「要知羞恥」獲判無罪

2019-06-30 16:27聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市黃姓男子因不滿張姓男子將寵物狗帶進早餐店內，而且張還將狗放在椅子上，黃認為張的行為不衛生，出言規勸「如果是我的話，我就知道羞恥」，講了三次，未料黃要離開時，被張阻擋，雙方有肢體衝突，隨後張告黃公然侮辱跟傷害，台中地院審理時，認為黃的言論是對用餐衛生所提出的批評，屬於言論自由保障範圍，不構成公然侮辱，且無證據證明張的傷勢與黃抓人行為有因果關係，判黃無罪。

判決書指出，黃姓男子在去年5月8日上午7時許，在早餐店用餐時，看到張姓男子牽著狗進入早餐店，又看到張把狗放在椅子上影響其他人用餐，因此黃出言提醒，張指控黃當時說「注意你很久，你的狗都坐在椅子上不衛生，你是讀書人，不知羞恥 」，欲離開時，又被黃以左手猛力抓住右肩，造成挫傷，涉嫌傷害與公然侮辱。

黃在案件審理時否認犯行，辯稱當天他正在用餐，張把狗放在椅子上，當時是夏天，早餐店的電風扇在吹，狗的毛會亂飛，不衛生，且會有味道，他請張將狗放在地上，講了三次，張都不理會，他才說「如果是我的話，我就知道羞恥」，張一聽就說「我不吃了」，隨後站在門口。

黃表示，用完餐，準備離開時，張擋住去路，不讓離開，並用三字經飆罵，他有用手推張胸部一下，但他並沒有傷害張。

台中地院法官審理後認為，黃的言論是針對張將犬隻放在椅子上，影響店內其他消費者用餐衛生，所提出的批評，具有事實基礎，應屬憲法保障的言論自由範疇，而不構成公然侮辱。當日二人在早餐店發生的輕微肢體接觸，難認黃有傷害張的故意，也沒有證據證明是黃的行為造成張受傷，因此判黃無罪，全案可上訴。

台中市黃姓男子因在早餐店提醒張姓飼主不要將狗放在椅子上，而遭控公然侮辱，但法官認...
台中市黃姓男子因在早餐店提醒張姓飼主不要將狗放在椅子上，而遭控公然侮辱，但法官認定是言論自由範疇，判他無罪。圖／本報資料相片
分享

衛生所公然侮辱

相關新聞

高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

高市中學老師不滿講話聲過大 學生眼前強奪女子手機

2019-06-30 17:40

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

碰！台中小吃攤氣爆 3男3女一、二度燒燙傷送醫

2019-06-29 18:07

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

國中黝黑戴眼鏡沒朋友 上大學後變正妹網讚潛力股

2019-06-30 16:04

這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

悶爆！他買1千多張運彩中賓士 竟遭取消得獎資格

2019-06-30 13:43

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

竹聯堂主性侵女生棄保潛逃登查緝專刊 北市刑大抓到了

2019-06-30 14:56

影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33

淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top