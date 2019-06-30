高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



法務部行政執行署高雄分署7月拍賣會，將於7月2日周二登場，罕見出現「五金工具」，據了解，是高雄地區知名的五金公司欠稅遭查封的全新貨品，變賣最低打到5折，預料又將引發民眾搶購；另拍賣品有輛BMW X5四輪傳動的休旅車，上月初次拍賣流標，也將進行二拍。

高雄分署指出，「變賣區」下午2點半開始，先來先挑、先買先贏；「拍賣區」則是有意參與的民眾，當天2點半要先準備身分證件登記領牌，下午3點開始競標，喊價最高且達底標者，才得標。

今年5月高雄分署變賣名牌運動鞋，引發大批民眾排隊搶購，這次變賣物品包括格雷伯爵奶茶蛋糕，每片25元、手工海鹽焦糖千層蛋糕，每片43元；還有100件洋裝、上衣及褲帽，洋裝原價4980元只賣790元，上衣1980元只賣390元。

令人眼睛一亮的是，高雄分署查扣知名公司的五金工具，也都以6至7折價格便宜賣，甚至5折低價，根據拍賣公告，日製雙開口板手6支組，市價600元賣400元、六角板手市價10元只賣5元、膠柄星型板手T10，市價60元賣35元，且各物品數量都相當多。