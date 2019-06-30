親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10聯合報 記者林伯驊╱即時報導

法務部行政執行署高雄分署7月拍賣會，將於7月2日周二登場，罕見出現「五金工具」，據了解，是高雄地區知名的五金公司欠稅遭查封的全新貨品，變賣最低打到5折，預料又將引發民眾搶購；另拍賣品有輛BMW X5四輪傳動的休旅車，上月初次拍賣流標，也將進行二拍。

高雄分署指出，「變賣區」下午2點半開始，先來先挑、先買先贏；「拍賣區」則是有意參與的民眾，當天2點半要先準備身分證件登記領牌，下午3點開始競標，喊價最高且達底標者，才得標。

今年5月高雄分署變賣名牌運動鞋，引發大批民眾排隊搶購，這次變賣物品包括格雷伯爵奶茶蛋糕，每片25元、手工海鹽焦糖千層蛋糕，每片43元；還有100件洋裝、上衣及褲帽，洋裝原價4980元只賣790元，上衣1980元只賣390元。

令人眼睛一亮的是，高雄分署查扣知名公司的五金工具，也都以6至7折價格便宜賣，甚至5折低價，根據拍賣公告，日製雙開口板手6支組，市價600元賣400元、六角板手市價10元只賣5元、膠柄星型板手T10，市價60元賣35元，且各物品數量都相當多。

高雄分署也指，此次拍賣的車輛有9輛，詢問度最高的是BMW X5 4WD的休旅車，上月初次拍賣流標，這次將進行二拍，且已有許多人來電詢問，若對相關變賣或拍賣品有興趣者，可上高雄分署網站查閱拍賣公告，或加入高雄分署臉書粉絲團。

BMW X5四輪傳動休旅車將進行二拍。圖／高雄分署提供
BMW X5四輪傳動休旅車將進行二拍。圖／高雄分署提供
分享
高雄分署查扣知名公司的五金工具，都以6至7折價格便宜賣，甚至5折低價。圖／高雄分...
高雄分署查扣知名公司的五金工具，都以6至7折價格便宜賣，甚至5折低價。圖／高雄分署提供
分享
高雄分署將變賣上百件洋裝、衣服及褲帽。圖／高雄分署提供
高雄分署將變賣上百件洋裝、衣服及褲帽。圖／高雄分署提供
分享

休旅車BMW

相關新聞

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59

不捨正妹蚵農被酸 他抱不平回嗆「白痴」 被罰3千元

2019-06-29 11:17

狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

台中住宅疑似氣爆 3人受傷送醫

2019-06-29 17:40

碰！台中小吃攤氣爆 3男3女一、二度燒燙傷送醫

2019-06-29 18:07

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

悶爆！他買1千多張運彩中賓士 竟遭取消得獎資格

2019-06-30 13:43

淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

竹聯堂主性侵女生棄保潛逃登查緝專刊 北市刑大抓到了

2019-06-30 14:56

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33

影／小巷倒車A到別人車 女駕駛落跑裝沒事

2019-06-30 09:34

淡水河獨木舟翻船 警消救援禁划反被嗆

2019-06-30 00:09

暢遊玉井芒果季不塞車 台南交警推出懶人包

2019-06-29 19:46

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11

官田外勞宿舍未設住警器預警 消防局：依法處理

2019-06-29 18:25

官田移工宿舍大火 70餘人逃生

2019-06-29 23:34

女網友曾產嬰夭折 同情坐月婦處境抱走男嬰

2019-06-30 12:28

國中黝黑戴眼鏡沒朋友 上大學後變正妹網讚潛力股

2019-06-30 16:04

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

高雄五金工具全新品7月2日半價法拍 還有BMW X5二拍

2019-06-30 15:10

移工宿舍火警／租民宅未列管 成消防漏洞

2019-06-29 23:29

養護中心色狼強搓女病患胸部 外籍看護幫抓狼

2019-06-30 15:40

快來！警分局號召捐熱血 送漢神巨蛋禮券

2019-06-30 12:57

懷疑老婆跟人跑 莽夫抓狂追車還動手打人吃官司

2019-06-30 10:46

缺錢台灣郎持玩具槍搶移工 得手800元被判刑3年7月

2019-06-30 09:21

強摘未熟蓮子 農民怒罵小偷沒良必遭天譴

2019-06-30 10:54

中和車禍意外釀火燒車 警迅速到場將火撲滅

2019-06-30 11:57

嘉義市老舊鐵皮屋火警 小姊妹疑嗆昏無法逃生

2019-06-30 13:05

老翁手持助行器烈陽中緩行 警憂中暑開車送返家

2019-06-30 12:30

火消魂小小消防員體驗營 小朋友喜獲限定款T恤

2019-06-29 17:58

高雄男半夜開快車 擦撞他車後再飛撞上對向車

2019-06-30 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top