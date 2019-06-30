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酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

為遏止酒駕悲劇一再上演，立法院在今年3月26日三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，加重酒駕處罰規定，將在明天也就是7月1日開始實行。

警政署表示，酒駕新法上路後，罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。另外闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。

如果汽機車駕駛人酒駕，吊扣駕駛執照處罰也延長為1年至2年；如果附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，吊銷駕駛執照不得再考領且得沒入車輛。

警政署提醒，新制另一項重點即是同車乘客連坐處罰規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上的同車乘客罰鍰600元以上至3000元以下，但排除年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客。另外，騎自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，以嚇阻民眾僥倖心理。

為宣示執法決心，警政署規劃7月1日至3日全國同步取締酒駕專案，展開酒駕大執法，同時要求各警察機關持續針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強取締，持續妥適彈性規劃勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，並就行徑異常有明顯酒駕徵兆的車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，希望能有效防制事故發生，維護廣大用路人的安全，以建構更優質的交通環境。

酒駕新制七月一日上路，警政署啟動酒駕大執法。圖/記者廖炳棋翻攝
酒駕新制七月一日上路，警政署啟動酒駕大執法。圖/記者廖炳棋翻攝
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酒駕新制七月一日上路，警政署啟動酒駕大執法。圖/記者廖炳棋翻攝
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酒駕新制七月一日上路，警政署啟動酒駕大執法。圖/記者廖炳棋翻攝
酒駕新制七月一日上路，警政署啟動酒駕大執法。圖/記者廖炳棋翻攝
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酒駕電動自行車警察

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