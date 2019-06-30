CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄謝姓婦人遭控涉竊占一輛公共腳踏車「CityBike」，還當作私人代步工具，結果去年12月間將車停放新興區的郵局前面，被CityBike管理單位高捷公司的員工發現並報警。謝婦否認竊盜，高雄地院發現她應是侵占已失竊的CityBike，依犯侵占離本人持有物罪，處罰金3000元，可上訴。

判決指出，謝姓婦人（53歲）去年12月19日在高雄某處發現一輛CityBike沒上鎖放路邊，她便將車騎走當代步工具，隔天上午她停放新興區中正三路的郵局前人行道，結果正巧高捷公司林姓員工路過，發現這輛CityBike的編號被通報協尋，便報案處理。

警方當時到場時，該輛CityBike上掛滿私人物品及塑膠袋，還用號碼鎖上鎖，當謝姓婦人出面牽車時，立即將她逮捕；謝婦雖承認使用這輛車，苦苦哀求警方不要辦她，由於她無法提出租借證明、對車輛來源交代不清，仍遭依竊盜罪送辦。

謝婦出庭時，仍堅稱「我的是政府沒上鎖的腳踏車，每個人都可以騎」，法官發現，這輛失竊CityBike去年12月5日於高雄建國三路上高雄中學站就遭竊走，應是之後沒上鎖停路邊，才輾轉被謝婦據為己有。