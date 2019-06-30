親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融觸身球無礙續先發 火腿要止5連敗

川普、文在寅證實：今日下午將與金正恩 在非軍事區見面

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄謝姓婦人遭控涉竊占一輛公共腳踏車「CityBike」，還當作私人代步工具，結果去年12月間將車停放新興區的郵局前面，被CityBike管理單位高捷公司的員工發現並報警。謝婦否認竊盜，高雄地院發現她應是侵占已失竊的CityBike，依犯侵占離本人持有物罪，處罰金3000元，可上訴。

判決指出，謝姓婦人（53歲）去年12月19日在高雄某處發現一輛CityBike沒上鎖放路邊，她便將車騎走當代步工具，隔天上午她停放新興區中正三路的郵局前人行道，結果正巧高捷公司林姓員工路過，發現這輛CityBike的編號被通報協尋，便報案處理。

警方當時到場時，該輛CityBike上掛滿私人物品及塑膠袋，還用號碼鎖上鎖，當謝姓婦人出面牽車時，立即將她逮捕；謝婦雖承認使用這輛車，苦苦哀求警方不要辦她，由於她無法提出租借證明、對車輛來源交代不清，仍遭依竊盜罪送辦。

謝婦出庭時，仍堅稱「我的是政府沒上鎖的腳踏車，每個人都可以騎」，法官發現，這輛失竊CityBike去年12月5日於高雄建國三路上高雄中學站就遭竊走，應是之後沒上鎖停路邊，才輾轉被謝婦據為己有。

法官認為，謝婦應該知道CityBike要經過租借才能使用，雖不能認定是她偷竊，騎走沒經租借的CityBike犯行明確，依犯侵占離本人持有物罪，處罰金3000元，得易服勞役3日。

高捷公司員工去年底在新興區郵局前面發現失竊CityBike，上面還放著私人物品，...
高捷公司員工去年底在新興區郵局前面發現失竊CityBike，上面還放著私人物品，很明顯被據為己有。記者林伯驊／翻攝
分享
謝姓婦人（前）遭發現騎著失竊的CityBike。記者林伯驊／翻攝
謝姓婦人（前）遭發現騎著失竊的CityBike。記者林伯驊／翻攝
分享

竊盜高捷郵局

相關新聞

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59

不捨正妹蚵農被酸 他抱不平回嗆「白痴」 被罰3千元

2019-06-29 11:17

狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

台中住宅疑似氣爆 3人受傷送醫

2019-06-29 17:40

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

碰！台中小吃攤氣爆 3男3女一、二度燒燙傷送醫

2019-06-29 18:07

為木乃伊乾屍找到回家路 警抽絲剝繭找真相

2019-06-29 13:17

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

醫院婚外情 女要分手男傳恐嚇簡訊揚言同歸於盡

2019-06-29 14:31

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

要求從駕駛座拿！賣檳榔慘遭鹹豬手 她即刻反擊網友讚

2019-06-29 13:32

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

男子疑從高處墜落 卡在2樓遮陽棚

2019-06-29 14:32

突開車門害騎士撞斷牙齒 小黃司機人間蒸發遭轟

2019-06-29 14:02

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

影／小巷倒車A到別人車 女駕駛落跑裝沒事

2019-06-30 09:34

花蓮隧道廂型車撞聯結車 駕駛夾困車頭命危

2019-06-29 13:38

淡水河獨木舟翻船 警消救援禁划反被嗆

2019-06-30 00:09

暢遊玉井芒果季不塞車 台南交警推出懶人包

2019-06-29 19:46

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11

官田外勞宿舍未設住警器預警 消防局：依法處理

2019-06-29 18:25

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

「有跟爺奶重要回憶」 韓國人遺失皮夾感謝台警尋回

2019-06-29 15:21

失意男流落角板山 大溪警協助返家

2019-06-29 14:36

官田移工宿舍大火 70餘人逃生

2019-06-29 23:34

女網友曾產嬰夭折 同情坐月婦處境抱走男嬰

2019-06-30 12:28

移工宿舍火警／租民宅未列管 成消防漏洞

2019-06-29 23:29

韓國瑜憂毒品倍增 法務部：有所誤解

2019-06-30 03:27

缺錢台灣郎持玩具槍搶移工 得手800元被判刑3年7月

2019-06-30 09:21

強摘未熟蓮子 農民怒罵小偷沒良必遭天譴

2019-06-30 10:54

懷疑老婆跟人跑 莽夫抓狂追車還動手打人吃官司

2019-06-30 10:46

老翁手持助行器烈陽中緩行 警憂中暑開車送返家

2019-06-30 12:30

中和車禍意外釀火燒車 警迅速到場將火撲滅

2019-06-30 11:57

淡海輕軌首次車禍 深夜遭小黃撞上

2019-06-29 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top