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影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48聯合報 記者游振昇╱即時報導

暑假開跑，台中市清水警方昨天深夜出動空拍機「甕中捉鱉」，取締酒駕和交通違規，奇襲成果佳。

暑假周末正式開跑，警方執法態度卻更加強硬，為因應「酒駕重罰」新制7月1日上路，及遏制青少年暑假深夜飆車危駕，台中市清水警分局今年暑假首個周末深夜，大規模執行「甕中捉鱉」交通大執法，還結合民間力量出動「空拍機」協助拍攝執勤，讓心存僥倖的貪杯酒駕者及氣血方剛的飆車危駕青少年無處可跑。 

清水警分局長張啟祥表示，根據過往統計資料顯示，暑假期間是貪杯酒駕及飆車危駕的熱門高峰期，為防堵酒駕及飆車危駕傷及無辜生命，清水警方今年特別選定「台61線西濱快速道路」的清水、梧棲等5處交流道匝道口，規劃重兵警力駐守，並結合國道七隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲分局、烏日分局等超過上百名警力，荷槍實彈強力執行「甕中捉鱉」交通大執法，就是要給酒駕及危駕者一記當頭棒喝。

清水警分局為配合這次「甕中捉鱉」交通大執法工作，還商請民間業者出動「空拍機」協助執勤，就是要讓酒駕及危駕者無所遁形，共計取締酒駕8件、危駕1件及各式惡性交通違規111件、一般刑案9件。

清水警分局交通組長顏永椿指出，酒駕重罰新制7月1日正式上路後，只要涉及酒駕的處罰都非常重，以前，心存僥倖者認為只要拒測，就可以免去酒駕公共危險前科紀錄，但新法特別針對酒駕拒測者第一次就重罰18萬，第二次罰36萬，第三次以上按次加罰18萬，拒測不再是那麼簡單，繳罰單會繳的很痛。

清水警分局長張啟祥表示，未來這項交通霹靂大執法工作，將會不定時、不定點策劃執行，喜愛貪杯及飆車危駕者切勿心存僥倖。張啟祥指出：「只要敢進來本轄酒駕、危駕，必定讓你扼腕鬱卒離開」。

台中市清水警方陸空同步取締酒駕和違規。圖/警方提供
台中市清水警方陸空同步取締酒駕和違規。圖/警方提供
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台中市清水警方陸空同步取締酒駕和違規。圖/警方提供
台中市清水警方陸空同步取締酒駕和違規。圖/警方提供
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酒駕空拍機

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