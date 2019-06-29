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混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12聯合報 記者王長鼎╱即時報導

頂新集團旗下公司屏東製油廠向大統長基食品廠購入摻有未經中央主管機關許可的銅葉綠素進行調色後，偽稱純橄欖油或純葡萄籽油對外販售，廠長曾啟明、油脂課長陳聰筆及品管組長蔡俊勇3人，纏訟多年。智財法院昨天二審宣判，因無法證明3人是主觀上出於詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒及含違法添加物的油品，進而販賣等直接或間接故意，均改判無罪，而頂新不法所得7億9947萬餘元也不須沒收，全案確定不得上訴。

頂新製油公司今天發出聲明，全文如下：

針對智慧財產法院本月28日就大統長基公司橄欖油混攙案，改判頂新製油公司及員工均無罪，頂新製油公司感謝智慧財產法院歷經6年內許多證據調查，以公正司法還給公司及員工清白，確認頂新製油公司並無低價採購犧牲品質的情形。

始作俑者大統長基公司，當初將低價油混攙於橄欖油，並添加銅葉綠素混充為百分之百自西班牙進口的橄欖油對外詐欺銷售，摻混油品經驗與技術高明熟練，連儀器都無法檢出；甚至於案發前，衛生局及經濟部工業局亦曾分別多次稽查與抽驗大統長基公司的油品，也未曾發現異狀。

智慧財產法院歷經多年調查，確認頂新製油公司在橄欖油案件中，並無包裝攙偽假冒食品進而販售的直接或間接故意，因此判決頂新製油公司無罪。另外，判決也認定頂新製油公司前董事長魏應充於內部會議中一再指示應提升品質，絕無可能容忍低價採購犧牲品質的行為。

頂新製油公司員工向來秉持專業執行採購、品管及生產職務，對於油脂把關的舉措也高於同業的標準，實際上與當初曾向大統長基公司採購油品的台糖及福懋等公司一樣，都是被大統長基公司高振利欺騙的被害人。

本案歷經六年審理程序，頂新製油公司感謝智慧財產法院謹慎嚴謹的審理，及司法還給公司及員工清白。

混油案昨天獲判無罪確定，頂新製油公司今天發出聲明感謝司法還公司及員工清白。圖／報...
混油案昨天獲判無罪確定，頂新製油公司今天發出聲明感謝司法還公司及員工清白。圖／報系資料照
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橄欖油詐欺

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