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委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

吳姓男子前年底委託徵信社的黃姓業務經理調查，黃男先後以購買徵信器材等理由向吳男收款，款項卻未繳給公司，吳男事後未收到調查結果，致電給該徵信公司，才知黃男已離職，吳男因此提告，嘉義地檢署依業務侵占等罪將黃男提起公訴。

吳姓男子前年底委託黃姓業務經理承接調查老婆外遇一事，兩人當場簽約，吳繳付5萬元的調查費給黃男，之後黃男以購買器材、蒐集證據等理由，要求吳男再付15萬元。

黃男去年元月20日離職，跟吳男隱匿離職的事實，要求再支付5萬元的調查費，吳事後未收到調查結果，向徵信社查詢，方才知道黃已離職，吳男感覺被騙所以提出告訴。

黃男在偵查庭上坦承，他向吳姓男子收調查費用共25萬元，僅5萬元繳交給公司，他辯稱，他離職前，主管詢問是否將未結的調查案件帶走續辦，他因而離職後續辦吳男的委託案，之後的20萬元是調查費用，不用交回公司。

檢方傳喚證人，證明黃男並未依公司規定，將後面3筆調查費用繳回公司，且吳姓男子的委託案早在黃男離職前已結案，當吳男向公司反映未收到調查結果後，公司另請其他人接手辦理。

檢方認為，真如黃男所說將案子帶走續查，吳男又何須再行委託徵信社調查同一事件，足以證實黃男所說不實，黃男犯詐欺取財和業務侵占罪，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。

吳姓男子前年底委託徵信社的黃姓業務經理調查事件，黃男侵占3筆、20萬元的調查費，...
吳姓男子前年底委託徵信社的黃姓業務經理調查事件，黃男侵占3筆、20萬元的調查費，嘉義地檢署依業務侵占等罪將黃男提起公訴。圖／本報資料照
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離職詐欺外遇

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