親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

金曲30／LIVE直播！星光大道紅毯　男神女神齊聚超吸睛

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12聯合報 記者王長鼎╱即時報導

頂新集團旗下公司屏東製油廠向大統長基食品廠購入摻有未經中央主管機關許可的銅葉綠素進行調色後，偽稱純橄欖油或純葡萄籽油對外販售，廠長曾啟明、油脂課長陳聰筆及品管組長蔡俊勇3人，纏訟多年。智財法院昨天二審宣判，因無法證明3人是主觀上出於詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒及含違法添加物的油品，進而販賣等直接或間接故意，均改判無罪，而頂新不法所得7億9947萬餘元也不須沒收，全案確定不得上訴。

頂新屏東廠代製的橄欖油等油品加銅葉綠素攙假案，屏東地方法院一審依違反食品衛生管理法及詐欺等罪，判處油脂課長陳聰筆2年徒刑，屏東廠長曾啟明及品管組長蔡俊勇各有期徒刑6個月，得易科罰金；而頂新公司罰款800萬元，不法所得7億9974萬餘元均沒入。

智財法院二審認為，頂新生產的橄欖油、葡萄籽油，是使用大統長基食品廠攙混葵花油、芥花油或著色劑銅葉綠素等調製的油品，客觀上有危害人體健康的風險。

但檢察官並未提出積極證據證明被告陳聰筆明知油品是大統公司攙混的橄欖油及葡萄籽油，卻仍然購買做為原料，也沒有證據證明被告曾啟明、蔡俊勇刻意放寬檢驗標準而容任攙混油品。

智財法院基於檢察官無法證明陳聰筆等3人主觀上有詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒及含違法添加物之食品進而販賣等直接或間接故意，昨天撤銷一審有罪判決，改判頂新公司及3人均無罪，不法所得7億9947萬餘元也不須沒收，全案確定不得上訴。

頂新屏東廠代製的橄欖油等油品加銅葉綠素攙假案，屏東檢調人員查封問題油品。圖／報系...
頂新屏東廠代製的橄欖油等油品加銅葉綠素攙假案，屏東檢調人員查封問題油品。圖／報系資料照
分享

橄欖油詐欺東廠

相關新聞

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59

不捨正妹蚵農被酸 他抱不平回嗆「白痴」 被罰3千元

2019-06-29 11:17

狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43

怨偶刁難 孩子淪夾心餅乾

2019-06-29 01:04

父母分居前4月 探視孩子黃金期

2019-06-29 00:57

17年前無名屍 警助落葉歸根

2019-06-29 00:54

有貼警語！ 遊客震到骨折 75歲船長無罪

2019-06-29 00:46

知法犯法！高市警酒駕 開警車買消夜撞山壁

2019-06-29 00:38

7月起重罰酒駕 全國連3天大執法

2019-06-29 00:31

酒駕新罰上路 高市警祭大執法取締

2019-06-28 21:01

30年體育用品老店欠稅129萬 台南分署查封商品

2019-06-28 20:40

嗆有良民證 車禍要不到地址就拿安全帽K人

2019-06-28 20:17

頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45

桃市7連霸市議員張運炳涉賄 今遭法院判處當選無效

2019-06-28 17:38

PO文罵廢物警察 前分局長告網友：捍衛警察尊嚴

2019-06-28 16:01

喝咖啡玩桌遊可賺錢 警掃蕩博弈餐廳掩護賭場

2019-06-28 15:34

體循師林光宇傷人事件 院方：已加強防範職場霸凌

2019-06-28 14:48

檢警著手查辦高雄小三通約談潘恒旭？ 雄檢否認

2019-06-28 14:47

下山買消夜 六龜警員酒駕開警車撞山壁

2019-06-28 14:35

貨車遭撞「面目全非」 肇逃大叔辯：我趕著找老闆

2019-06-28 14:15

傳送屍體照片恐嚇情敵「丟死你」 法官判拘役40天

2019-06-28 13:49

老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48

媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密

2019-06-28 13:19

打傷勞動局長被判刑 李明彥喊：我要讓賴香伶坐牢！

2019-06-28 12:09

知名導演朱延平擦撞機車騎士 雙方和解獲不起訴

2019-06-28 12:01

成醫體循師傷害案二審 林光宇求法官從輕發落

2019-06-28 11:59

拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院判李明彥3月徒刑

2019-06-28 11:40

警方鍥而不捨追追追 助17年無名屍案落葉歸根

2019-06-28 11:38

私刑正義再起，如何重建失去的司法心防？

2019-06-28 11:35

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55
看更多

熱門文章

抗議蔡英文 2兄妹夜襲凱道施放沖天炮

2019-06-28 23:26

30年體育用品老店欠稅129萬 台南分署查封商品

2019-06-28 20:40

台南外勞宿舍清晨火警 10外勞跳樓逃生

2019-06-29 08:04

頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45

嚇！女駕駛汽車暴衝撞加油站 收費亭全毀

2019-06-28 19:55

竹南青草海岸 晚間發現男性浮屍

2019-06-28 20:16

南亞塑膠林口廠傳失火 黑色濃煙直竄天際

2019-06-28 17:57

75歲嬤帶7歲孫子買完麵包遇死劫 遭大貨車撞斃

2019-06-28 18:53

迎接人生第一張信用卡 他開心「刮下去」卻悲劇了

2019-06-29 12:11

為木乃伊乾屍找到回家路 警抽絲剝繭找真相

2019-06-29 13:17

老公買「富士山空氣」當禮物她傻眼 網友反稱讚很貼心

2019-06-28 20:19

桃市7連霸市議員張運炳涉賄 今遭法院判處當選無效

2019-06-28 17:38

新莊工廠冒大火 有毒濃煙直竄天際

2019-06-29 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top