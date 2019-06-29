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法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41聯合報 記者蕭白雪╱即時報導

中華民國台灣法曹協會上午公布「2019年司法及法制問題意見調查結果」，這項針對審、檢、辯、學等法律人所作的調查顯示，在人民參與刑事審判制度上，支持觀審及陪審的比例，都高於目前司法院力推的參審制，這個結果讓士林地院院長蔡彩貞坦言，昨天與同事討論時都感到驚訝。

現場引發熱烈討論的一個問題，在偏好人民以那種方式參與刑事審判的問題中，法官群體有87.5%偏好司法院過去所推的觀審制，選擇目前司法院力推的參審制者只有12.5%；此外，在有關人民作罪責有無判斷、法官僅決定刑度的陪審制支持度方面，竟是檢方支持度最高、達50%，法官支持陪審制的比例是0%。

這項結果包括代表院方的蔡彩貞及檢察體系代表、司法官學院院長蔡碧玉都表示是讓人跌破眼鏡，蔡碧玉說，與她平常接觸到的檢察官意見相差很大。

律師群組部分雖有42.9%支持陪審制，但以律師代表出席的法律扶助基金會高雄分會會長李玲玲表示，與她在中南部聽到的律師代表聲音有很大差距，她接觸的律師多對陪審制表達反對意見。

過去在司改國是會議曾引發重大爭議的終審法官產生方式，在這次調查結果也出現兩極化，法官、檢察官體系多支持維持目前由司法院院長提出人選、經人事審議委員同意的現制；但律師界及學界都有超過半數選擇設遴選委員會，且組成應增設國會代表。

在有關審判體系金字塔化的問題中，包括支持全面調整民、刑、行政訴訟法的審級制度及當終審法院縮減為一庭後，終審法官產生方式，學者的意見都與實務界相差甚大，有人分析，學者可能充滿正向想像與高度期待。

另一項值得玩味的調查結果是，雖然近七成的受訪者都贊成人民參與刑事審判，但支持人民參與審判的目的方面，包括法官、檢察官、律師、學者多是認為此舉可提高人民對司法的認知與認同，但對提高裁判品質的功能不佳，尤其是法官與學界多數不認為有助提高裁判品質。

法曹協會這項調查是針對兩百多位審、檢、辯、學的會員發出問卷，共回收64分，其中，法官有11人、檢方10人、律師23人、學者20人。

士林地院院長蔡彩貞分析問卷調查結果
士林地院院長蔡彩貞分析問卷調查結果
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法曹協會今天公布年度司法及法制問題調查結果，並邀審檢辯學代表討論。記者蕭白雪/攝...
法曹協會今天公布年度司法及法制問題調查結果，並邀審檢辯學代表討論。記者蕭白雪/攝影
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