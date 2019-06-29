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罵人「下夕下井」判無罪 法官：不具實質性違法

2019-06-29 13:43聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南許姓男子與鄰居鄧姓男子平日就有過節，2年前在社區中庭，以台語辱罵鄧「你有病」，同日又在同一場所辱罵對方「下夕下井（意指丟人現眼）、你不要來外面下、你不要來外面下 」，鄧不滿告上法院，台南地院認許罵人行為的確足以貶損鄧的名譽、人格及社會評價，但考量許此等話語常見於街頭巷尾，且禮貌並不適合用刑罰來維繫，判許無罪，可上訴。

許表示，他講這些話沒有公然侮辱鄧的意思，因為對方長期制止他咳嗽並且蒐證，他只是為了要保護他有咳嗽的自由跟權利，也許他一時氣憤講話不好聽，但他不是要針對鄧。

判決指出，從檢察官勘驗錄影光碟的紀錄，許對鄧講「你有病」、「下夕下井」話語的社區中庭，是社區住戶可以自由通行的區域，屬於公開場所；同時「你有病」，是指對方異於常人且身心不健全，另台詞「下夕下井」，意思是指對方的行為丟人現眼。在一般的理解下，都是罵人的話，院方也認同檢方看法，認為許罵人的行為「足以貶損告訴人的名譽、人格及社會評價」。

然而，院方提出最高法院一知名判決為例，案情是某個單位的員工，擅自因為私人用途而使用單位裡的空白信紙，行為雖然符合了刑法第335條第1項侵占罪規定的態樣，但因為「該信紙一張所值無幾，其侵害的法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰的必要，因此認為「無實質之違法性」，不予處罰。

「畢竟，我們不是身處在商鞅變法時代的秦國，台灣人民也不應該生活在動輒犯罪的國度。」院方指出，許此等話語常見於鄰里街 肆，刑罰不是維持禮貌的好工具，且當事人的損害極其有限，認為本案欠缺實質違法性。

同時，院方強調，不令許負刑事責任並不是縱容他隨口罵人，鄧仍可以透過民事訴訟程序讓許負應盡的賠償義務。台南地院認許的行為，沒有以刑罰處罰的必要，不具有實質違法性，判他無罪。

台南地院認許姓男子罵人行為的確足以貶損對方的名譽、人格及社會評價，但考量許此等話...
台南地院認許姓男子罵人行為的確足以貶損對方的名譽、人格及社會評價，但考量許此等話語常見於街頭巷尾，且禮貌並不適合用刑罰來維繫，判許無罪，可上訴。圖／本報資料照
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咳嗽公然侮辱

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