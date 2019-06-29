親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融專心指定打擊 盼終結連7打數安打荒

川習結束會談同意貿易戰再休兵 川普：與中國回到正軌

趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市蘇姓婦人陸續發現家中藏在櫃中的現款不翼而飛，報警才查獲是家中聘雇的印尼籍看護「瓦蒂」下賊手，沒想到東窗事發後，瓦蒂竟還奢言，要雇主繼續收容他工作，才能用工資抵債。橋頭地方法院指出，瓦蒂行為已嚴重破壞主雇之間信任感，還無意積極負責任，依竊盜罪4罪，判應執行有期徒刑2月，併處拘役80日，得易科罰金。

蘇婦報警稱，今年初開始，陸續發現藏放在客廳櫃中的現金消失。警方追查發現，瓦蒂從今年1月22日下賊手，偷得6萬元，又食隨知味，在1月27日、2月4日、2月5日三度犯案，共得手8萬1千元現款。

瓦蒂偵訊時供稱，自己將贓款所得1萬6千元委託印尼店老闆兌換成印尼幣再轉交遠在印尼的家人，其餘現金則全被用來買東西、供自己花用。

瓦蒂不軌行徑曝光後，未賠償雇主分文，竟還要求雇主繼續收容他，以工資還債。但蘇婦引賊入室，已深深疑懼不安，主雇之間毫無信任感可言，橋頭地方法院法官怒斥，瓦蒂怎能強求雇主留任他繼續工作，明顯無意積極負責。

法官指出，瓦蒂利用看護工作機會，監守自盜雇主財務，破壞人與人之間信任關係，且多次竊盜所得財物不少，僅有小部分寄回印尼給家人，其餘都留供自己花用。

橋頭地方法院考量瓦蒂遭雇主解雇，目前待業，依竊盜罪4罪判應執行有期徒刑2月，併處拘役80日，得易科罰金14萬元，可上訴。

印尼籍看護「瓦蒂」下賊手，偷取雇主8萬1千元現款，遭依橋頭地方法院依竊盜罪4罪判...
印尼籍看護「瓦蒂」下賊手，偷取雇主8萬1千元現款，遭依橋頭地方法院依竊盜罪4罪判應執行有期徒刑2月，併處拘役80日，得易科罰金。圖／報系資料照
分享

印尼竊盜

相關新聞

狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43

不捨正妹蚵農被酸 他抱不平回嗆「白痴」 被罰3千元

2019-06-29 11:17

怨偶刁難 孩子淪夾心餅乾

2019-06-29 01:04

父母分居前4月 探視孩子黃金期

2019-06-29 00:57

17年前無名屍 警助落葉歸根

2019-06-29 00:54

有貼警語！ 遊客震到骨折 75歲船長無罪

2019-06-29 00:46

知法犯法！高市警酒駕 開警車買消夜撞山壁

2019-06-29 00:38

7月起重罰酒駕 全國連3天大執法

2019-06-29 00:31

酒駕新罰上路 高市警祭大執法取締

2019-06-28 21:01

30年體育用品老店欠稅129萬 台南分署查封商品

2019-06-28 20:40

嗆有良民證 車禍要不到地址就拿安全帽K人

2019-06-28 20:17

頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45

桃市7連霸市議員張運炳涉賄 今遭法院判處當選無效

2019-06-28 17:38

PO文罵廢物警察 前分局長告網友：捍衛警察尊嚴

2019-06-28 16:01

喝咖啡玩桌遊可賺錢 警掃蕩博弈餐廳掩護賭場

2019-06-28 15:34

體循師林光宇傷人事件 院方：已加強防範職場霸凌

2019-06-28 14:48

檢警著手查辦高雄小三通約談潘恒旭？ 雄檢否認

2019-06-28 14:47

下山買消夜 六龜警員酒駕開警車撞山壁

2019-06-28 14:35

貨車遭撞「面目全非」 肇逃大叔辯：我趕著找老闆

2019-06-28 14:15

傳送屍體照片恐嚇情敵「丟死你」 法官判拘役40天

2019-06-28 13:49

老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48

媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密

2019-06-28 13:19

打傷勞動局長被判刑 李明彥喊：我要讓賴香伶坐牢！

2019-06-28 12:09

知名導演朱延平擦撞機車騎士 雙方和解獲不起訴

2019-06-28 12:01

成醫體循師傷害案二審 林光宇求法官從輕發落

2019-06-28 11:59

拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院判李明彥3月徒刑

2019-06-28 11:40

警方鍥而不捨追追追 助17年無名屍案落葉歸根

2019-06-28 11:38

私刑正義再起，如何重建失去的司法心防？

2019-06-28 11:35

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法

2019-06-28 11:09

獨／騎車跟蹤女子 惡狼闖香閨掐下體2秒

2019-06-28 11:06

嘉縣查獲無照牙醫 衛生局：與換假牙政策無關

2019-06-28 10:11

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

女子打人辯稱躁鬱症發作 法官：不管原因都應賠償

2019-06-28 09:31

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01
看更多

熱門文章

男鑽戒買了準備求婚 女友卻慘遭輾斃

2019-06-28 17:11

抗議蔡英文 2兄妹夜襲凱道施放沖天炮

2019-06-28 23:26

影╱五股工廠大火延燒2廠房 火勢已控制

2019-06-28 15:23

30年體育用品老店欠稅129萬 台南分署查封商品

2019-06-28 20:40

頭份代表劉文照遭判當選無效 鄭聚然當選無效之訴駁回

2019-06-28 19:45

苗市瘋傳大賣場隨機拐童 警調查發現誤會一場

2019-06-28 13:16

嚇！女駕駛汽車暴衝撞加油站 收費亭全毀

2019-06-28 19:55

台南外勞宿舍清晨火警 10外勞跳樓逃生

2019-06-29 08:04

竹南青草海岸 晚間發現男性浮屍

2019-06-28 20:16

南亞塑膠林口廠傳失火 黑色濃煙直竄天際

2019-06-28 17:57

75歲嬤帶7歲孫子買完麵包遇死劫 遭大貨車撞斃

2019-06-28 18:53

五股工廠大火波及4廠房 鐵皮屋頂燒到塌陷

2019-06-28 17:29

桃市7連霸市議員張運炳涉賄 今遭法院判處當選無效

2019-06-28 17:38

老公買「富士山空氣」當禮物她傻眼 網友反稱讚很貼心

2019-06-28 20:19

媒體報導密訊韓國瑜密友 北檢否認洩密

2019-06-28 13:19

男勒斃女友今首出庭 親友透露日記「他太愛她⋯」

2019-06-28 15:27

PO文罵廢物警察 前分局長告網友：捍衛警察尊嚴

2019-06-28 16:01

老媽藤條伺候迫女稱遭性侵 少女提議上摩鐵他判無罪

2019-06-28 13:48

下山買消夜 六龜警員酒駕開警車撞山壁

2019-06-28 14:35

新北金山警分局大陣仗攔查臨檢 查獲酒駕、通緝犯

2019-06-29 09:00

失智老人猛開別人家門 員警好人做到底送他回家

2019-06-28 17:50

台中大雅民宅火警 打火兄弟一小時內撲滅

2019-06-28 20:53

7月起重罰酒駕 全國連3天大執法

2019-06-29 00:31

已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方

2019-06-28 16:02

扯！千人追蹤網紅 欠500元卻還不出

2019-06-28 14:38

影╱少年鑽進大樓間隙縫受困 纖細義消助陣救出

2019-06-28 16:31

新莊工廠冒大火 有毒濃煙直竄天際

2019-06-29 10:57

貨車遭撞「面目全非」 肇逃大叔辯：我趕著找老闆

2019-06-28 14:15

喝咖啡玩桌遊可賺錢 警掃蕩博弈餐廳掩護賭場

2019-06-28 15:34

謝志宏殺人案再審 警官鑑定人：極可能郭一人所為

2019-06-28 18:43

狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43

查運動簽賭起出教戰手冊 讓警直呼「長知識」

2019-06-28 18:54

北市大安所長突胸悶 緊急送醫撿回一命

2019-06-28 15:26

有貼警語！ 遊客震到骨折 75歲船長無罪

2019-06-29 00:46

淡海輕軌第一撞 小黃搶快擦撞列車頭

2019-06-29 10:07

嗆有良民證 車禍要不到地址就拿安全帽K人

2019-06-28 20:17

宿舍大火移工倉促跳樓逃生 台南消防局長：要裝住警器

2019-06-29 08:59

迎接人生第一張信用卡 他開心「刮下去」卻悲劇了

2019-06-29 12:11

變態繼父性侵國中女 反抗拿膠帶綑綁硬上

2019-06-28 14:23

知法犯法！高市警酒駕 開警車買消夜撞山壁

2019-06-29 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top