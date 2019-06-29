趁看護之便4度偷財 賊印傭被逮還奢求雇主：以工還債

2019-06-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市蘇姓婦人陸續發現家中藏在櫃中的現款不翼而飛，報警才查獲是家中聘雇的印尼籍看護「瓦蒂」下賊手，沒想到東窗事發後，瓦蒂竟還奢言，要雇主繼續收容他工作，才能用工資抵債。橋頭地方法院指出，瓦蒂行為已嚴重破壞主雇之間信任感，還無意積極負責任，依竊盜罪4罪，判應執行有期徒刑2月，併處拘役80日，得易科罰金。

蘇婦報警稱，今年初開始，陸續發現藏放在客廳櫃中的現金消失。警方追查發現，瓦蒂從今年1月22日下賊手，偷得6萬元，又食隨知味，在1月27日、2月4日、2月5日三度犯案，共得手8萬1千元現款。

瓦蒂偵訊時供稱，自己將贓款所得1萬6千元委託印尼店老闆兌換成印尼幣再轉交遠在印尼的家人，其餘現金則全被用來買東西、供自己花用。

瓦蒂不軌行徑曝光後，未賠償雇主分文，竟還要求雇主繼續收容他，以工資還債。但蘇婦引賊入室，已深深疑懼不安，主雇之間毫無信任感可言，橋頭地方法院法官怒斥，瓦蒂怎能強求雇主留任他繼續工作，明顯無意積極負責。

法官指出，瓦蒂利用看護工作機會，監守自盜雇主財務，破壞人與人之間信任關係，且多次竊盜所得財物不少，僅有小部分寄回印尼給家人，其餘都留供自己花用。