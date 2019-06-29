嫌病床位置不佳 拉隔壁老翁下床受傷二審判7月

2019-06-29 12:02 中央社 台北29日電



倪姓男子被控105年間在急診住院時，以病床位置不佳為由，將隔壁床位80多歲老翁拉下床致後腦受傷，老翁3個月後死亡。二審日前依傷害罪判倪男7月徒刑。

判決指出，倪男在民國105年2月間經醫院檢驗患有愛滋病，隔天轉診到另家醫院就診時，因患有肺炎被安排在急診室床位住院治療；倪男因認為病床位置不佳，竟徒手將隔壁病床的80多歲老翁拉下床，導致老翁後腦勺及手臂紅腫；老翁後來被診斷中風，3個月後死亡。

檢方將倪男起訴，一審法院依傷害罪判他7月徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間，倪男表示，他轉診到醫院後，開始有幻覺出來，有點類似昏迷的狀態，覺得有人要害他等語。

值班的護理師則證稱，當時聽到病床那邊有聲音，過去查看時，老翁就已經躺在地上，倪男站在老翁旁，有往下拉的手勢，她詢問為何要拉老翁下床，倪男回答說床位燈光較暗想換，她當場要求倪男回到自己床位，倪男照辦，精神狀況是清楚的，且倪男的護理紀錄，沒有使用會使人降低意識的藥物。

二審合議庭認定，老翁急性腦中風及後續病症致死，與倪男拉老翁下床的傷害行為之間，沒有相當因果關係，且依照診斷書，當時老翁只有外傷紅腫，並無骨折、顱內出血，可見拉扯力道應非巨大，且兩人素昧平生，倪男應不知老翁有陳舊性腦中風及心血管疾病，原審認定及判刑妥適，駁回上訴而維持7月徒刑，全案還可上訴。