狠母摻鼠藥毒殺女詐領保險金 判賠保險公司255萬餘元

2019-06-29 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



王黃寶美（中）被查出涉幫助丈夫自殺，意圖領取保險金，檢警深入追查發覺先前她的次女身亡，竟也是她毒害，並詐得理賠255萬多元。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 高雄市仁武區某鐵工廠老闆娘王黃寶美不想養育患智能障礙的次女，又意圖詐領高額身故保險金還債，竟誘騙次女喝下摻有可滅鼠、甲醇的藥酒，引發急性甲醇中毒致死，先後向保險公司詐領255萬2027元保險金。南山人壽保險公司遭詐領保險金，提告請求損害賠償，橋頭地方法院審結，認定王黃寶美侵權，判應賠償255萬2027元。

判決指出，王黃寶美在2000年10月9日投保壽險、意外險，被保險人都是她患智能障礙的次女，並指定自己是受益人。王黃寶美長期照顧次女又欠龐大債務，已無意再照顧次女，於是起意殺人，在2013年8月2日載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙不知情次女喝下摻毒藥酒，隨即中毒身亡。

王黃寶美隨後在2013年8月14日、2014年4月3日持保險金申請書，向保險公司申請壽險、意外險身故保險金，保險公司先後共給付255萬2027元保險金。

王黃寶美毒殺女兒、詐領保險金，案情卻直到檢警偵辦王黃寶美丈夫命案才曝光。檢警調查發現，王黃寶美涉嫌幫助久病厭世的丈夫自殺，故布疑陣成他殺，意圖再詐領保險金；追查過程中又驚覺，更先前去世的王家次女身故保險金也以類似手法請領，檢方調閱前案卷證詳查，才發現王黃寶美毒殺次女、詐領保險金內情。

當時，王黃寶美為製造性侵殺人案假象，還刻意將次女的上衣掀至胸部上方才離開案發現場，警詢時更謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」，誤導檢警辦案，事後申領理賠得手255萬2017元。

保險公司怒控王黃寶美侵權、並求償；王黃寶美則未出席言詞辯論庭，也未提出書狀聲明、陳述。橋頭地方法院審結，判王黃寶美應賠償保險公司255萬2027元損害，可上訴。

王黃寶美涉殺夫遭依犯加工自殺罪判3年2月定讞，毒害次女另案上月則被高雄高分院依殺人、詐欺取財罪，判處有期徒刑10年、沒收詐得理賠255萬多，可上訴。