新莊王小姐提報告證非韓所生 網友灌爆王浩宇臉書諷：伏地魔

2019-06-29 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜小三風波，遭韓提告妨害名譽。《鏡週刊》報導，台北地檢署日前傳訊「新莊王小姐」，她主動提供與前夫所生兒女的親子鑑定報告，證明非韓所生。報導一出，韓粉紛紛灌爆桃園市議員王浩宇臉書，還有網友貼上「伏地魔」，諷刺是「史上最危險的黑巫師」。

韓國瑜上月怒告吳子嘉，王浩宇在臉書貼出一張打碼的女童照，引發議論。王浩宇後來刪除貼文和照片，他表示，因為考量孩子的權益，他選擇暫時撤除臉書照片，也請大家不要再貼。王浩宇還聲明，到當時為止，他無法確認孩子的爸爸是誰，但相關照片都已存檔保留，可供未來查證。

王浩宇昨天在臉書貼文，週刊的報導，看看就好。關於報導的內容，雖然跟他目前了解的狀況不同，但他當時的說法一直相同。對於不實指控，惡意攻擊的韓粉，他已經提告超過20人，想捐錢給育幼院的繼續沒關係。

有網友在王浩宇臉書留言質疑，「所以小孩照片的解釋是？」王浩宇一句回應「我沒說是誰」，激怒更多網友。

有人批評，「這招就是影射啊」、「影射比說更惡劣」、「敢做不敢當」、「要不要道歉？」「王浩宇道歉，我請雞排」。還有人揚言罷免、支持王浩宇退出政壇