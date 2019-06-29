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知法犯法！高市警酒駕 開警車買消夜撞山壁

2019-06-29 00:38聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

高市六龜警分局傳出員警酒駕自撞，初步調查是下班後喝酒再開巡邏車出意外。記者徐白櫻...
高市六龜警分局傳出員警酒駕自撞，初步調查是下班後喝酒再開巡邏車出意外。記者徐白櫻／翻攝
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高雄市六龜警分局桃源分駐所發生員警酒駕離譜事故。張姓警員下班後與同仁喝酒，並駕駛巡邏車下山購買消夜，在山路轉彎處失控自撞山壁，車子輕微受損、人未受傷，警方以公共危險罪嫌將自家人送辦，並建議兩大過免職處分。檢方對張予以緩起訴處分，罰鍰十一萬元，另會追究公務車毀損責任。

高市警局督察室表示，七月一日起酒駕新制上路，規定更嚴格，警務人員酒駕不可原諒，調查之後從嚴處理。初步將張姓警員記兩大過，報請市警局人評會處理，未來還可能送公務人員懲戒委員會調查。另名一同飲酒的同仁則記一大過，值班警員因未盡到公務車保管職責，也記過處分，包含所長在內，三人報調其他單位。

張姓警員昨凌晨下班後在辦公室飲酒，因深夜山區無處購買食物充飢，昨天凌晨一點半，張竟開警車行走台廿線南橫公路前往山下超商，途經彎道失控撞上山壁，整起事件才曝光。

警方調查，張姓警員午夜十二點下班，先與同仁一起在辦公室喝酒，另名同仁不勝酒力被旁人攙扶入房休息，張員獨自開著巡邏車下山，在抵達高中部落前自撞山壁，路人報案處理。

六龜分局表示，事發後張姓警員非常後悔，但是他下班後喝酒，貪圖方便開警車出門購物，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。

酒駕六龜南橫高雄市超商

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