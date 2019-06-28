酒駕新罰上路 高市警祭大執法取締

2019-06-28 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市警察局交通大隊因應新修正道路交通管理處罰條例將於7月1日起施行，市警局為宣示執法決心，加強宣導新修正條文、杜絕駕駛人僥倖心態，自修正條文施行首日連續3日規畫同步取締酒後駕車專案勤務，盼透過大執法專案，提升各單位執法強度、降低酒駕肇事件數。

交通大隊指出，此次處罰酒後駕車新制將機車與汽車分流處理，汽車提高罰金3萬元到12萬元，機車酒駕罰金維持1萬5000元到9萬元，酒駕累犯吊銷駕照且3年內不得考領。

另外，警方針對酒駕「拒測」罰金從目前9萬元提高到18萬元，第2次拒測再犯罰36萬元，第3次以上按次加罰18萬元，採「無上限」累加罰鍰；針對酒駕再犯、拒檢（測）及再犯致人重傷或死亡得「沒入車輛」。

針對「同車乘客連坐處罰」部分，市警局也將依法執行取締，警方提醒民眾，對於發現有飲酒駕車之親友，應事前發揮提醒及共同防制其酒後駕車之義務，避免酒駕上路引發之憾事再次發生。